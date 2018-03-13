На этой неделе Москву накроет фестиваль "Триумф джаза", культовая группа электронщиков 90-х сделает "бум!", главнейший кубинский пианист поделится солнечной энергией, а внучатая племянница Ф. Пуленка порадует изысканным барочным вокалом.

Кто играет: Группа The Prodigy.

Что играет: Бигбит, альтернатива.

Почему идти: Дикие на вид "вундеркинды" из Эссекса безоглядно, по-мичурински, скрестили тяжелый рок и нахрапистый дэнс. Выкручивая ручки приборов, The Prodigy генерировали звуки, противоречащие самой природе музыки, стаскивая в свои композиции любой звуковой техногенный хлам, превращая его в шедевры. Единственный закон, которому подчиняется обновленная банда Лайама Хоулетт, - это ритм. Наблюдать, как вместе они дружно делают "бум!" - занятие, поверьте, крайне захватывающее.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 16-17 марта, 3 500 - 15 000 руб.

Чучо Вальдес. Фото: Концертное агентство Ram music.

Кто играет: Чучо Вальдес.

Что играет: Джаз, латино.

Почему идти: Хесус Дионисио Вальдес (Чучо - его прозвище) не зря носит титул "Главный пианист афро-кубинского джаза". Эти удивительные руки, которыми "кубинский Эллингтон" берет целую октаву, это отменное чувство ритма, эта солнечная энергия и обворожительная легкость, с которой он импровизирует, объясняют, почему Вальдеса боготворят на его родине и осыпают почестями далеко за ее пределами. Так что визит восьмикратного обладателя "Грэмми" пропускать никак нельзя.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 15 марта; 1 000 - 7 000 руб.

Рой Харгрув. Фото: Igor Butman Music Group.

Кто играет: Квинтет Роя Харгрува, трио Боба Джеймса, Кен Ота, Тони Момрелл, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, группа Амины Фигаровой, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, Alexander Dovgopoly Project.

Что играет: Джаз, фанк, соул.

Почему идти: Бессменный продюсер Международного фестиваля "Триумф джаза" Игорь Бутман вновь предлагает изысканный звездный коктейль, отведать который не откажутся самые взыскательные слушатели. Хэдлайнерами на этот раз выступят главный клавишник smooth-jazz Боб Джеймс, трубач Рой Харгроув, одним первых привнесший в искусство импровизации элементы хип-хопа и вокалист группы Incognito Тони Момрелл, практикующий соул наивысшего качества. И, разумеется, оркестр Игоря Бутмана - постоянный участник праздника джаза в Доме музыки.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки, Клуб Игоря Бутмана на Таганке; 16-18 марта; 500 - 5 000 руб.

"Призрак Оперы". Фото: Андрей Федечко.

Кто играет: Дмитрий Ермак, Екатерина Лехина, Иван Ожогин, Юрий Мазихин, Елена Бахтиярова, Тамара Котова и другие в сопровождении симфонического оркестра (дирижер Кристен Блоншетт).

Что играет: Э. Ллойд-Уэббер - "Призрак Оперы" (мюзикл в концертном исполнении).

Почему идти: Великий и совсем не ужасный Эндрю Ллойд Уэббер - единственное в своем роде божество в мире мюзикла - написал "Призрак оперы" в конце 80-х. Так сразу и не скажешь, что это - романтическая история или детектив, или, может быть, триллер, но так или иначе он покорил сцены всего мира, включая и Москву. В честь 70-летия Уэббера в Кремле прозвучит концертная версия мюзикла: именитые солисты, большой оркестр в качестве аккомпаниатора, чудесные мелодии - готовая формула успеха.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 1 февраля: 1 500 - 22 500 руб.

Стефани д'Устрак. Фото: Личный архив Стефани д'Устрак.

Кто играет: Стефани д’Устрак в сопровождении камерного оркестра Musica Viva (дирижер Александр Рудин).

Что играет: Арии из опер Ж.-Б. Люлли, Ж.-Ф. Рамо, М.-А. Шарпантье и К.В. Глюка.

Почему идти: Международный фестиваль "Опера априори" представляет в Москве Стефани Д'Устрак, одну из лучших барочных певиц Франции (и, между прочим, внучатую племянницу композитора Ф. Пуленка). Изумительно подвижное меццо д’Устрак с красивой бархатистой окраской, прекрасное чувство стиля и актерские данные, конечно, лучше бы оценить на оперной сцене, но и концертная программа Стефани весьма впечатляет.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 3 февраля; 1 000 - 7 000 руб.