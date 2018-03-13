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13.03.2018 14:40
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали двух мужчин, обвиняемых в педофилии

Текст: Сергей Бабкин

В Москве за серию изнасилований детей задержаны двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, подозреваемые совершили первое преступление в июле 2015 года. До января 2017-го они периодически насиловали несовершеннолетних: в материалах фигурируют трое потерпевших в возрасте от 11 до 15 лет. Следователи считают, что предполагаемые преступники снимали все на фото и видео и монтировали детское порно.

На допросе задержанные во всем признались. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Следователи настаивают на их аресте на время расследования. Им грозит больше 20 лет тюрьмы.

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