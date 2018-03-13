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13.03.2018 20:03
Рубрика: Экономика

Вскрытию покажут

Ни одна кража посылки не останется безнаказанной
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Почтовики планируют внедрить программу борьбы с воровством на своих предприятиях. Об этом заявил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов. По его словам, программа уже готова, а первые результаты ее внедрения можно будет увидеть уже в 2018 году.
Николай Подгузов уверен, что первые результаты борьбы с воровством программа покажет уже в 2018 году. Фото: Владимир Гердо/ТАСС Николай Подгузов уверен, что первые результаты борьбы с воровством программа покажет уже в 2018 году. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Николай Подгузов уверен, что первые результаты борьбы с воровством программа покажет уже в 2018 году. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Пока все еще встречаются случаи, когда работники почтовых отделений вынимают из посылок дорогие телефоны и гаджеты, а коробки от них выбрасывают. Совсем недавно свалка упаковок от дорогих смартфонов была обнаружена недалеко от одного из отделений в Чертаново. На почте намерены минимизировать такого рода инциденты, а главное - не оставить ни одно такое преступление безнаказанным, подчеркнул Подгузов. Правда, уже сейчас такие случаи единичны, если принять во внимание тот факт, что в год почтовики обрабатывают 365 миллионов отправлений, фактически - миллион посылок в сутки.

В прошлом году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение, 29 центров выдачи и приема посылок (всего их 550) и 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах (всего их 260). Кроме того, "Почта" ввела 13 передвижных отделений почтовой связи, открыла 136 отделений формата S-мини (до 25 квадратных метров) в магазинах, торговых и бизнес-центрах. Подгузов пообещал, что борьба с очередями будет продолжена. Для сокращения сроков ожидания планируется развивать самообслуживание, устанавливать дополнительные почтоматы.

Фактически почтовики обрабатывают миллион посылок в сутки

Кроме трансформации сети почтовых отделений в современный формат в 2018 году предприятие продолжит развивать логистическую инфраструктуру. "Уже в этом году мы планируем предложить принципиально новую по качеству услугу по технологии фулфилмент с использованием инфраструктуры "Почты России". Основой данного предложения станут два современных логистических центра - во Внуково и в Казани", - отметил Николай Подгузов.

В Ноябрьске проверят данные о неаккуратной разгрузке посылок

Объемы почтовых отправлений растут год от года. Только за январь-февраль этого года они прибавили 20-30 процентов. В 2017 году объем внутренних почтовых отправлений вырос на 15,5 процента до 81 миллиона штук. При этом чистая прибыль "Почты России" за прошлый год по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) сократилась по сравнению с предыдущим годом почти в 2,3 раза - до 758 миллионов рублей. Однако фактический показатель чистой прибыли превысил плановый на 28 процентов. Изначально чистая прибыль прогнозировалась в размере 550 миллионов рублей.

В 2018 году показатель чистой прибыли предприятия будет сопоставим с прошлогодним, полагает Николай Подгузов. "Наша основная деятельность заключается в предоставлении качественной социальной услуги населению. Мы пока не находимся на той стадии, когда мы должны во главу угла ставить максимизацию прибыли. Мы ставим во главу угла развитие сети, повышение фонда оплаты труда на предприятии", - отметил Подгузов.

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