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13.03.2018 21:52
Рубрика: Культура

Вес взят

В прокате - комедия Алексея Нужного "Я худею"
Текст: Александр Нечаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Кондитер Аня Куликова (Александра Бортич) почти в равной степени любит и своего парня Женю (Роман Курцын), и сладкие торты на ночь. Бойфренд Ани - обладатель совершенного тела, и он явно комплексует показываться со своей раздавшейся в талии пассией на публике. На глазах у пышущей здоровьем и самодовольством фитнес-тусовки Женя бросает Аню, а та, полежав три дня в депрессии на балконе у лучшей подруги (Ирина Горбачева), решает во что бы то ни стало похудеть и вернуть любовь своего экс-жениха.
Сергей Шнуров играет отца главной героини, из-за давних непростых отношений с которым у нее все сложности с мужчинами. Фото: www.upi-rus.ru Сергей Шнуров играет отца главной героини, из-за давних непростых отношений с которым у нее все сложности с мужчинами. Фото: www.upi-rus.ru
Сергей Шнуров играет отца главной героини, из-за давних непростых отношений с которым у нее все сложности с мужчинами. Фото: www.upi-rus.ru

Трейлер продает "Я худею" как романтическую комедию о физическом самосовершенствовании, очередную версию превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя. И этот мотив фильм в целом отыгрывает, но скорее механически. На 15-й минуте становится понятно, что тема борьбы с лишним весом для авторов была лишь формальным поводом рассказать какую-то совсем другую историю. В этот момент начинаешь смотреть "Я худею" с умеренным любопытством: в общих чертах понятно, куда кривая выведет (финал вряд ли станет для кого-то сюрпризом), но очевидно также, что создателям картины неинтересно идти к неизбежному поцелую в диафрагму самым коротким и банальным и путем. Уже один этот факт довольно знаменателен.

Обычно русская комедия - это за редким исключением жонглирование самыми примитивными жанровыми клише, слегка адаптированный вариант большого голливудского брата, кое-как перенесенный на отечественную почву. Ну или разросшийся до совершенно невменяемого размера телевизионный скетч, порожденный выпускниками КВН, Comedy Club и прочими звездами телевизионного юмора.

Тема борьбы с лишним весом - только формальный повод рассказать совсем другую историю

"Я худею" разительно отличается и от тех и от других благодаря иному источнику вдохновения. То есть большой голливудский брат есть и здесь, но совсем другой. Когда в середине картины героиня вдруг добивается своего и весь похудательный юмор естественным образом сходит на нет, "Я худею" перемещается на территорию драмеди. Гэги (их, к слову, и без того дозировали) отодвигаются на второй план, а на первый выходит терапевтическая история главной героини, у которой, оказывается, все сложности в отношениях с мужчинами не из-за проблем с лишним весом, а из-за давних непростых отношений с отцом (Сергей Шнуров). Можно, конечно, сказать, что для мирового кинематографа такая коллизия уже давно стала общим местом, весь этот душеспасительный фрейдизм уже исследован вдоль и поперек. Но это будет только полуправдой: все это превратилось в мейнстрим в хороших иностранных ромкомах, где авторы не сомневаются в способности массового зрителя думать. В США главным комедиографом предыдущего десятилетия был Джадд Апатоу, который стряхнул с американского ромкома налет гламура и превратил его в зрелище сколь смешное и циничное, столь и умное, а местами и душераздирающее.

Фото: Акивис/Wikipedia
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Теперь ту же самую операцию по конспектам Апатоу в наших палестинах проводят сценарист Николай Куликов и режиссер Алексей Нужный. Например, вся линия взаимоотношений персонажей Ирины Горбачевой и Александры Бортич - аллюзия на традиционные для Апатоу "бромансы" с участием Сета Рогена. Куликов с Нужным не механически копируют концепт, а работают с ним по уму - и в итоге все это превращается не в заведомо проигрышное соревнование с первоисточником, а в уважительный привет. Конечно, это взгляд на фильмы Апатоу снизу вверх, но, в общем, и особого повода смотреть на них как-то иначе у российских комедиографов пока нет. Они не могут позволить своим персонажам быть настолько же смелыми и отвязными, как, например, Эми Шумер в "Девушке без комплексов" - фильме, ставшем для "Я худею" моделью для сборки. Впрочем, в обществе, до сих пор не выработавшем однозначную нетерпимость к секс-абьюзу и готовом по старинке обвинить во всех грехах не обидчика, а жертву, даже такой посыл способен прозвучать вполне революционно.

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