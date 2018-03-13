Новости

Беларусь предложили сделать центром гастрономического туризма 11:07
Путин: Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером 11:05
Удивившая соцсети собака с человеческим лицом попала на видео 11:04
В Индии нашли необычную статую танцующего Шивы 11:03
Восточную Гуту покинут более 1 тысячи боевиков и мирных жителей 11:02
В Турции число жертв ДТП с автобусом выросло до 10 человек 10:58
Евгений Кузнецов: Теперь Овечкин должен мне обед 10:55
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию 10:52
Маккензи Дэвис сыграет в новом "Терминаторе" "новую Сару Коннор" 10:51
Новые серии "Простоквашино" будут посвящены Олегу Табакову 10:48
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу 10:46
В Петергофе нашли 23-миллиметровый боеприпас 10:42
Томские ученые открыли новый вид ядовитой рыбы фугу 10:40
Американским саперам добавят новых функций в поиске мин 10:40
В Волгограде задержаны дилеры с крупной партией наркотиков 10:38
На Урале рассказали, как Табаков покупал обручальное кольцо 10:37
Прогноз: Не менее 60 российских банков могут лишиться лицензии 10:32
Из калужского монастыря украли иконы на 1,2 миллиона рублей 10:31
Напавшему на школу в Перми подростку продлили срок ареста 10:29
Ввод крупнейшего эллинга Северной верфи запланирован на 2019 год 10:25
В Якутии полицейские изъяли золотую шайбу 10:24
В Приморье завели дело на мужчину, угрожавшего полиции гранатой 10:10
Найден бортовой самописец разбившегося в Непале самолета 10:08
Защита экс-начальника МУРа обжаловала его арест по делу о взяточничестве 10:05
На Кубани застройщик обманул дольщиков на 45 миллионов рублей 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 10:52
Рубрика: В мире

В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию

Текст: Юрий Когалов

В Верховной раде заподозрили, что Надежда Савченко сбежала в Россию. Такое предположение высказал заместитель главы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев - вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", - заявил он порталу "Левый берег". По мнению Тетерука, Савченко покинула территорию Украины из-за вызова на допрос в СБУ по делу против главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов, в частности покушения на президента Украины Петра Порошенко. Его задержали 8 марта с большим количеством оружия.

Савченко предрекла большую войну и передел границ

"Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины", - отметил Тетерук.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, СБУ направила депутату Савченко вызов на допрос на 13 марта. "Если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, то завтра она должна быть в СБУ", - заявил накануне Луценко

В пресс-службе Савченко отметили, что депутат повесток или приглашений на допрос не получала. "Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ", - проинформировали ее помощники.

Главное сегодня

В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН
Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля
Российская армия получила пневматические "Искандеры"
Причиной крушения самолета в Катманду могла стать ошибка пилотов