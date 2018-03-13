В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию

В Верховной раде заподозрили, что Надежда Савченко сбежала в Россию. Такое предположение высказал заместитель главы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев - вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", - заявил он порталу "Левый берег". По мнению Тетерука, Савченко покинула территорию Украины из-за вызова на допрос в СБУ по делу против главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов, в частности покушения на президента Украины Петра Порошенко. Его задержали 8 марта с большим количеством оружия.

"Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины", - отметил Тетерук.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, СБУ направила депутату Савченко вызов на допрос на 13 марта. "Если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, то завтра она должна быть в СБУ", - заявил накануне Луценко

В пресс-службе Савченко отметили, что депутат повесток или приглашений на допрос не получала. "Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ", - проинформировали ее помощники.