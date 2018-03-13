В РФ разработали изменения в правила взимания экологического сбора

Минприроды разработало изменения в правила взимания экологического сбора. Документ разработан по итогам правоприменительной практики, а также в связи с принятыми изменениями в закон "Об отходах производства и потребления". Его проект отправлен на согласование в заинтересованные ведомства, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

Изменения коснутся ряда направлений. В частности, они направлены на разграничение ответственности за утилизацию товаров и их упаковки, уточнение уполномоченных органов, в которые представляются расчеты суммы экологического сбора производителями и импортерами товаров, в том числе и для плательщиков, которые являются одновременно и производителями, и импортерами товаров.

Кроме того, в проекте правительственного постановления детализируются положения по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора Росприроднадзором и его территориальными органами.

Как отмечает глава ведомства Сергей Донской, за 2016 год поступления в бюджет от экологического сбора составили 1,33 миллиарда рублей. За 2017 год прогноз поступлений средств от экологического сбора в бюджет страны составляет 2,3 миллиарда рублей.