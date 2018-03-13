В России отмечен рост покупательской активности

Расходы россиян в годовом выражении в феврале выросли на 1,9 процента. Об этом свидетельствует исследование холдинга Ромир. В частности, по сравнению с февралем прошлого года рост расходов был зафиксирован в Южном (на 13,8 процента), Приволжском (5,4 процента) и Сибирском (2 процента) федеральных округах.

Реальные же расходы россиян, то есть "очищенные" от инфляции, по итогам февраля оказались на уровне прошлого года. Таким образом, они уступили показателям 2013, 2014 и 2016 годов, но оказались выше значений 2012 и 2015 годов.

Несмотря на общее усиление покупательской активности, в разных регионах страны были отмечены разнонаправленные показатели. Так, жители Северо-Запада, Урала и центра страны, наоборот, показали отрицательную динамику изменений своих повседневных расходов. В годовом выражении в феврале сократились траты москвичей (на 4,7 процента) и жителей Северной столицы (на 6,6 процента).