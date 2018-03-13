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13.03.2018 10:16
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали "лживым выпадом" заявление Хейли по Сирии

Текст: Галина Мисливская
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников отреагировал на слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила о готовности Вашингтона к новым действиям в Сирии.

Ранее Хейли во время заседания Совбеза ООН заявила следующее: "Мы предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: США по-прежнему готовы действовать, если это необходимо".

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"Россия привыкла к лживым выпадам с американской стороны", - заявил RT Евгений Серебренников. Но у России, по его словам, есть вера в то дело, которое она делает в Сирии, подкрепленная мнением большей части мирового сообщества.

"То, что США продолжают так себя вести… Это продолжение той политики постоянного нажима при теряющемся однополярном мире", - полагает он. "США уже имеют опыт обвинения других стран в применении химического оружия", - добавил сенатор.

Со стороны России, добавил Серебренников, продолжается серьезная дипломатическая работа. "Я надеюсь, что в скором времени результат придет. Правда на нашей стороне. Нам нужно спокойно, планомерно продолжать нашу работу", - заключил он.

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