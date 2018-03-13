В среду вечером по итогам матчей "Бешикташ" - "Бавария" и "Барселона" - "Челси" определятся обладатели двух оставшихся путевок в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Строго говоря, интрига осталась только в одном противостоянии. Турецкий клуб проиграл в первом матче 1/8 финала в Мюнхене со счетом 0:5, поэтому "Бавария" на 99 процентов уже в следующем раунде. А вот в англо-испанском противостоянии все не так однозначно. На поле "Челси" была зафиксирована ничья 1:1, что оставляет лондонцам приличные шансы.

Букмекеры, впрочем, здесь настроены однозначно. Ставки на то, что в следующий раунд выйдет "Барселона", принимаются с коэффициентом 1 к 1,2, тогда как вероятность успеха гостей расценивается в разы меньше - 1 к 4. То есть каталонцы, несмотря на ничейный результат игры в Лондоне, считаются явными фаворитами. Это же косвенно подтверждает испанская пресса, воспринявшая приезд чемпиона Англии достаточно спокойно. Крупнейшая спортивная газета страны Marca, к примеру, гораздо больше внимания уделяет слухам о возможном возвращении в "Барселону" Неймара и разговорам о трансфере в каталонский клуб Антуана Гризманна из "Атлетико".

Букмекеры уверены, что в следующий раунд пройдет "Барселона", а Лионель Месси забьет гол в ворота "Челси"

Для несколько снисходительного отношения к нынешнему "Челси" есть веские причины. Если в прошлом сезоне лондонцы были действительно хороши, и их титул в Англии был полностью заслужен, то сейчас игра "синих" оставляет противоречивое впечатление. Уже давно ясно, что на чемпионство "Челси" не претендует. Более того, на данный момент команда Антонио Конте не попадает даже в четверку сильнейших команд страны. Соответственно, "Челси" рискует на следующий год остаться вообще без Лиги чемпионов. И вряд ли кто-нибудь скажет, что такой провал - случайность.

Из последних шести матчей в премьер-лиге "синие" проиграли четыре. Совсем недавно они уступили обоим клубам из Манчестера, лишний раз показав расстановку сил в Англии на сегодня. А ранее "Челси" крупно проиграл "Борнмуту" и "Уотфорду". Ждать, что команда с такими показателями в состоянии одолеть "Барселону" на ее поле, было бы слишком смело.

Антонио Конте, оценивая перспективы своей команды перед поездкой в Каталонию, был крайне сдержан: "Нужно правильно подготовиться и выбрать оптимальный план. Это сильная команда". Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас, который провел несколько сезонов в составе "Барсы", в свою очередь, порассуждал о будущем противостоянии с главной звездой каталонского клуба Лионелем Месси.

- Сдержать его будет очень сложно. При этом я постараюсь сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя некомфортно. Месси хочет победить, но и я тоже хочу выиграть. Сейчас мы в разных командах, и каждый из нас желает лучшего для себя. Но в любом случае мы уважаем друг друга, - заявил Фабрегас.

В первом матче против "Челси" произошло важное событие. Лионель Месси забил свой 101-й гол в еврокубках. И именно лондонцы до этой поры были самым проблемным для аргентинца оппонентом. Чтобы забить этой команде, ему понадобилось 730 минут и девять матчей. Зато теперь, когда "проклятье "Челси" снято, эксперты уверены - Месси забьет англичанам снова. Ставки на это событие принимают с коэффициентом 1 к 1,68.

В этот вечер у Лионеля будет и дополнительный стимул, чтобы забить гол. Буквально на днях он в третий раз стал отцом. Чтобы поддержать супругу Антенеллу Рокуццо, аргентинец пропустил матч очередного тура чемпионата Испании против "Малаги". Новорожденного мальчика назвали Чиро. И нетрудно догадаться, кому Месси посвятит свой следующий гол.

Где будем смотреть

14 марта, среда,

Матч-ТВ

22.35 "Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия). Прямая трансляция.