В США 140 конгрессменов пригрозили ввести новые санкции против России

Сразу 140 конгрессменов-демократов обратились к Дональду Трампу с призывом ввести антироссийские санкции, которые были ранее предложены обеими палатами. В противном случае народные избранники пригрозили инициировать новые ограничения.

В своем письме законодатели упрекают президента США в том, что, не выполнив свою работу до конца, он сделал избирательную систему в стране "уязвимой для еще одной российской атаки". По мнению членов палаты представителей, еще 29 января Белый дом должен был применить санкции "против тех, кто сотрудничает с российским военным и разведывательным секторами", но Трамп не сделал это в положенный срок.

В госдепе в ответ заявили, что сама по себе угроза применения санкций заставляет людей и целые страны отказываться работать с российскими оборонными предприятиями.

В конгрессе такой подход назвали "наивным и недопустимым", передает ТАСС.