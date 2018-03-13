В США прокуратура потребовала казнить застрелившего 17 человек подростка

Прокуратура американского штата Флорида потребовала от суда наказать подростка Николаса Круза, застрелившего 17 человек в школе, смертной казнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала Fox news.

Агентство напоминает, что ранее адвокаты Круза заявили, что их подзащитный признает вину, если речь не будет идти о смертной казни.

Известно, что следующее заседание по этому громкому делу состоится 14 марта.

Напомним, 19-летний бывший ученик школы в городе Паркленд 14 февраля открыл огонь в здании учебного заведения. Жертвами расстрела стали 17 человек. Круза обвиняют в их предумышленном убийстве, а также в покушении на убийство еще 17 человек.