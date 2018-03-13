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Рубрика: В мире

В США прокуратура потребовала казнить застрелившего 17 человек подростка

Прокуратура американского штата Флорида потребовала от суда наказать подростка Николаса Круза, застрелившего 17 человек в школе, смертной казнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала Fox news.

Фото: twitter/josh cohen
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Агентство напоминает, что ранее адвокаты Круза заявили, что их подзащитный признает вину, если речь не будет идти о смертной казни.

Известно, что следующее заседание по этому громкому делу состоится 14 марта.

Напомним, 19-летний бывший ученик школы в городе Паркленд 14 февраля открыл огонь в здании учебного заведения. Жертвами расстрела стали 17 человек. Круза обвиняют в их предумышленном убийстве, а также в покушении на убийство еще 17 человек.

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