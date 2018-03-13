В Таджикистане чиновников обязали делать утреннюю зарядку

Каждую субботу по всему Таджикистану будут проводить утреннюю зарядку для госслужащих. По распоряжению властей, участвовать в оздоровительных мероприятиях будут все сотрудники государственных ведомств и бюджетных организаций.

"Утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны, - цитируют таджикские СМИ главу Комитета по делам молодежи и спорта республики Ахтама Абдуллозоду. - Инициировал мероприятия и утвердил их план исполнительный аппарат президента. Составлен график проведения зарядки. В Душанбе определены места утренней зарядки".

По словам чиновника, целью нововведения является пропаганда здорового образа жизни и физической культуры.

Как следует из сообщений таджикских СМИ, пионерами обязательной массовой физической культуры в Таджикистане уже стали служащие Комитета по строительству и архитектуре. Они провели зарядку в минувшую субботу. Следующие на очереди - сотрудники сразу нескольких ведомств. Они готовятся выйти на обязательную зарядку 17 марта. Самым же спортивным ведомством республики оказалось МВД. Спортом с прошлого года обязали заниматься всех сотрудников правоохранительной структуры.