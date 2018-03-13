Новости

МИД РФ вызвал британского посла 14:20
Белорусский биатлонист Голуб стал чемпионом Паралимпийских игр 14:13
В Таджикистане чиновников обязали делать утреннюю зарядку 14:10
Видео: Обрушилась знаменитая арка ледника Перито-Морено 14:07
Власти Пекина запретили людям толпиться в ресторанах 14:04
Китайская телеведущая поразила зрителей "вечной молодостью" 14:02
Российским биатлонисткам вручили медали Паралимпиады 13:59
В МХТ имени Чехова назначен врио директора 13:58
Видео: Морж помешал работе вахтовиков на Ямале 13:57
Визит короля Бельгии в Канаду ознаменовался протокольным курьезом 13:50
Стали известны еще две премьеры Московского автосалона 13:46
Косачев: Логика в обвинениях Лондона отсутствует полностью 13:42
В Москве появятся дорожные знаки нового типа 13:40
В России отмечен рост покупательской активности 13:30
Все секреты легендарной ракеты "Сатана" собрали в одном видео 13:27
Петербуржец пойдет под суд за разбойное похищение котенка 13:21
В Орехово-Зуево прогремел взрыв 13:19
ВС ФРГ отклонил иск о "гендерных обращениях" в официальных письмах 13:19
Глава МИД Турции призвал укрепить взаимодействие с РФ в борьбе с ДАИШ 13:19
На полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб украинский военный 13:18
Информация об уходе Кэмерон Диаз из кино оказалась шуткой ее подруги 13:15
Саперы БФ обезвредили найденный на федеральной трассе тротил 13:14
Фото: Мадонна показала свое истинное лицо 13:11
Чавушоглу: Турция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии 13:09
Начальника омского Интерпола осудили за финансовую пирамиду 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 14:10
Рубрика: В мире

В Таджикистане чиновников обязали делать утреннюю зарядку

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Каждую субботу по всему Таджикистану будут проводить утреннюю зарядку для госслужащих. По распоряжению властей, участвовать в оздоровительных мероприятиях будут все сотрудники государственных ведомств и бюджетных организаций.

Фото: Андрей Демин
Какой физкультурой можно и нужно заниматься на пенсии

"Утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны, - цитируют таджикские СМИ главу Комитета по делам молодежи и спорта республики Ахтама Абдуллозоду. - Инициировал мероприятия и утвердил их план исполнительный аппарат президента. Составлен график проведения зарядки. В Душанбе определены места утренней зарядки".

По словам чиновника, целью нововведения является пропаганда здорового образа жизни и физической культуры.

Как следует из сообщений таджикских СМИ, пионерами обязательной массовой физической культуры в Таджикистане уже стали служащие Комитета по строительству и архитектуре. Они провели зарядку в минувшую субботу. Следующие на очереди - сотрудники сразу нескольких ведомств. Они готовятся выйти на обязательную зарядку 17 марта. Самым же спортивным ведомством республики оказалось МВД. Спортом с прошлого года обязали заниматься всех сотрудников правоохранительной структуры.

Главное сегодня

В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады