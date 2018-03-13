В Windows 7 обнаружили серьезный недостаток

13.03.2018, 19:03 Текст: Антон Благовещенский

Пользователи компьютеров столкнулись с серьезными трудностями при установке операционной системы Windows 7 на компьютеры, управляемые процессорами AMD нового поколения, включая Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G.

Как утверждают посетители официального форума AMD и популярного сайта Reddit, при попытке установить Windows 7 с официального носителя на "чистый" компьютер они видят "синий экран смерти", свидетельствующий о фатальной ошибке в работе системы.

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В сообщении говорится о том, что базовая система ввода-вывода BIOS не поддерживает интерфейс ACPI, отвечающий за конфигурацию и электропитание.

Примечательно, что, по данным сервиса StatCounter, "семерка" до сих пор является наиболее популярной операционной системой во всем мире - она установлена примерно на 44 процента компьютеров.

Предполагается, что виновником проблемы может быть графический ускоритель, интегрированный в AMD Ryzen. При этом с новой Windows 10 никаких проблем у обладателей ПК на новых процессорах не возникает.

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