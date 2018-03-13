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13.03.2018 11:25
Рубрика: В мире

Верховная рада займется тотальной украинизацией страны

Текст: Петр Лихоманов

Депутаты украинского парламента на текущей неделе могут рассмотреть закон о тотальной "украинизации" всех сфер жизни государства и общества, а также о наказаниях за пренебрежение новыми порядками.

Такие перспективы открывает подготовленный партией парламентского большинства "Народный фронт" (НФ) законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№5670-д), который лидер фракции Максим Бурбак требует внести в повестку уже сегодня. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

"Мы настаиваем, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале есть компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта", - заявил накануне политик во время согласительного совета Верховной рады.

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Законопроектом для всех граждан закрепляется обязанность использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, а для нарушителей предусматривается ответственность - вплоть до трех лет лишения свободы. За соблюдением закона по примеру некоторых прибалтийских стран, будут следить "языковые инспектора" с широкими полномочиями. 

В соответствии с текстом закона, украинский язык будет единственным и обязательным для сферы образования, хотя вузам даровано право использовать по собственной инициативе "языки Евросоюза", в список которых не входит русский язык. Полностью украинизируется сфера культуры - вплоть до языка афиш и текста театральных постановок. Врачи будут обязаны общаться на украинском языке с пациентами и только на украинском заполнять больничные карты.

После принятия законопроекта "предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями" - то есть магазины, парикмахерские и в целом сфера услуг - также переходят на украинский язык, причем это правило распространяется и на интернет-торговлю. Также полная украинизация коснется судебной сферы, всех видов СМИ, включая электронные, и издательского бизнеса. Отдельным пунктом в законе оговаривается новое правило, согласно которому использование любых имен собственных допускается только на украинском языке.

Наблюдать за соблюдением закона и карать недостаточно "украинизированных" граждан страны будет новая структура - Национальная комиссия по стандартам государственного языка, создание которой предполагается законом. Также создается специальный Центр украинского языка, который будет "поддерживать стандарты" и выдавать сертификаты на знание "мовы".

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Наконец, при правительстве создается должность Уполномоченного по защите украинского языка, в подчинении которого окажутся и "языковые инспекторы". Они, помимо прочего, получат право инспектировать при получении жалоб или по собственной инициативе деятельность любых предприятий и организаций всех форм собственности, проводить проверку их документов и составлять протоколы за нарушение нового языкового законодательства.

Нарушителям грозят жестокие санкции: от штрафа в 50 необлагаемых налогом минимумов дохода (около 35 долларов на сегодняшний день), до ареста на полгода, вплоть до тюремного заключения на три года за "злостные, неоднократные и циничные" нарушения режима языковой диктатуры.

Примечательно, что авторы законопроекта уверены, будто его принятие "будет способствовать согласию в обществе, утверждению украинского языка как государственного на всей территории Украины, консолидации и развитию украинской нации". Об этом говорится в пояснительной записке к закону.

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