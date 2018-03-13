Вертолет США пролетел над территорией посольства РФ в Вашингтоне

Сотрудники диппредставительства России в Вашингтоне заметили вертолет, который пролетел ночью над посольством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских дипломатов.

Сотрудники посольства предположили, что винтокрылая машина исследовала перебои в системе навигации в центре американской столицы или пыталась найти следы российского вмешательства в президентские выборы США.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Между тем президент Дональд Трамп и власти РФ отвергают подобные обвинения.