Визит короля Бельгии в Канаду ознаменовался протокольным курьезом

Политическую ошибку допустили организаторы официального визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Канаду: принимающая сторона перепутала флаги Бельгии и Германии. Об этой ошибке сообщила бельгийская радиостанция Premiere.

Так, программой королевского визита была предусмотрена высадка монаршей четой клена в парке Оттавы. Место для посадки кленов находилось в нескольких метрах от кленов, которые ранее - во время визита 1977 года - были посажены королем Бельгии Бодуэном и королевой Фабиолой. Однако по прибытии королевской делегации и сопровождающих лиц в парк, оказалось, что рядом с деревом королевы Фабиолы вместо флага Бельгии был прикреплен внешне похожий по цветам флаг Германии. Протокольный конфуз, как сообщает радиостанция, был вовремя замечен канадскими официальными лицами, и оперативно исправлен.