Визит короля Бельгии в Канаду ознаменовался протокольным курьезом

Политическую ошибку допустили организаторы официального визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Канаду: принимающая сторона перепутала флаги Бельгии и Германии. Об этой ошибке сообщила бельгийская радиостанция Premiere.
Так, программой королевского визита была предусмотрена высадка монаршей четой клена в парке Оттавы. Место для посадки кленов находилось в нескольких метрах от кленов, которые ранее - во время визита 1977 года - были посажены королем Бельгии Бодуэном и королевой Фабиолой. Однако по прибытии королевской делегации и сопровождающих лиц в парк, оказалось, что рядом с деревом королевы Фабиолы вместо флага Бельгии был прикреплен внешне похожий по цветам флаг Германии. Протокольный конфуз, как сообщает радиостанция, был вовремя замечен канадскими официальными лицами, и оперативно исправлен.
Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ— [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 марта 2018 г.