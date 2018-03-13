Власти Пекина запретили людям толпиться в ресторанах

В Пекине на время проведения весенней сессии Всекитайского собрания народных представителей (аналог парламента) власти в целях безопасности ограничили число посетителей, которые могут одновременно находиться в ресторанах и кафе. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Ограничения продлятся до 22 марта.

Группа студентов в районе Удаокоу на севере Пекина уже столкнулась с этим, сообщает гонконгское издание. Кроме того, власти якобы ввели запрет на нахождение в одном заведении общественного питания одновременно более чем 10 иностранных граждан. Это подтвердили журналистам владельцы нескольких заведений.

Однако представители пекинской полиции не подтверждают каких-либо ограничений в отношении иностранцев и утверждают, что они лишь патрулируют рестораны, кафе и бары и просят владельцев контролировать численность посетителей, чтобы не создавать давку.

Ранее усиленные меры безопасности были приняты на время проведения XIX съезда Компартии Китая в конце осени 2017 года. Тогда в Пекине были закрыты многие бары и клубы, а на входе в метро ужесточили проверку пассажиров, из-за чего людям советовали планировать время с учетом возможной задержки на входе.