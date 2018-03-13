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13.03.2018 14:26
Рубрика: Спорт

Возобновилась продажа билетов на матчи ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев
Возобновилась продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России. С сегодняшнего дня билеты можно приобрести на официальном сайте ФИФА в порядке живой очереди.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Второй этап второго периода продаж будет длиться до 3 апреля. Накануне ФИФА проинформировала, что доступны будут билеты на все игры, за исключением матча между сборными Аргентины и Исландии, а также финала. При этом всем желающим приобрести заветные билеты стоит поторопиться: поскольку сейчас они продаются в режиме живой очереди, логично, что билеты на самые интересные события и на самые хорошие места будут разобраны быстро.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Распределено более 1,3 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Предыдущий период второго этапа продаж, напомним, длился с 5 декабря по 31 января. В это время болельщики могли оставить заявки на получение билетов, которые впоследствии распределялись путем случайной жеребьевки. Согласно данным, опубликованным ФИФА, к сегодняшнему дню, начиная со старта продаж в сентябре прошлого года, реализовано более 1 300 000 билетов на игры мирового первенства.

Для того, чтобы встать в очередь за билетом, необходимо пройти на сайт fifa.com/bilet и следовать инструкциям. Но тем, кто приобретет билеты, нельзя забывать также о необходимости оформить паспорт болельщика. Этот документ, помимо того, что предоставляет ряд привилегий, является обязательным условием доступа на стадион. Без него болельщик не попадет на матч даже при наличии билета. Все подробности по оформлению паспорта болельщика доступны на сайте fan-id.ru.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России. Игра открытия мирового первенства и финал пройдут на стадионе "Лужники" в Москве.

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