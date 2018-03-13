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13.03.2018 13:19
Рубрика: В мире

ВС ФРГ отклонил иск о "гендерных обращениях" в официальных письмах

Текст: Анна Розэ (Берлин)

Вопросы политкорректности и гендерного равенства, обострившиеся в Германии после недавнего предложения переписать слова гимна, дошли и до немецкой судебной практики.

Вчера Верховный суд Германии отказал 80-летней истице, требовавшей ввести в официальный оборот феминитив "клиентка", наряду с официадльно принятым "клиент" - речь в иске шла о формулярах немецкого "Сберегательного банка". Однако суд не прислушался к доводам феминистки.

80-летняя Марлиз Кремер почувствовала дискриминацию в обращениях "клиент" и "владелец счета", потребовав изменения обращения на "клиентка" и "владелица счета". При этом женщина, в одиночку вырастившая четверых детей после смерти мужа, опиралась на основной закон, который гарантирует равноправие полов. "Мое легитимное конституционное право состоит в том, что меня как женщину можно опознавать также в речи и на письме", - заявила Кремер.

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Судьи, однако, посчитали, что обобщенное обращение в мужском роде не может быть истолковано как дискриминация по признаку пола. Обращение "клиент" по отношению к женщинам - это не нарушение права личности и принципа равноправия полов, гласил их вердикт. Иски добровольной борца за права женщин из земли Саар были безуспешными и в низших судебных инстанциях. "Дамы не имеют эксклюзивного права на обращение в женском роде", - так решили судьи, отклонив жалобу клиентки банка в земле Саар.

Следует пояснить, что в немецком языке существуют однокоренные существительные мужского и женского рода, однако в официальных письмах чаще всего используются лишь первые. Финансовые институты Германии после решения суда вздохнули спокойно, потому что поражение в споре означало бы для них необходимость переделывать официальные формуляры.

Если бы Марлиз Кремер победила в судебном споре, более 800 формуляров "Сберегательного банка" должны были бы быть изменены. Более 1 600 кредитных институтов Германии столкнулись бы с огромной проблемой. Кроме того, такое решение возымело бы последствия для формы языка официальных договоров, считают юристы.

Кремер, однако, собирается отстаивать свое право на женский род в формальных обращениях перед Европейской судебной палатой. "Я не принимаю как должное, что мой женский пол должен замалчиваться", - провозгласила упрямая истица после поражения в суде.

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