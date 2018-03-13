Все секреты легендарной ракеты "Сатана" собрали в одном видео

В ближайшее время начнется утилизация межконтинентальных баллистических ракет Р-36М "Воевода", заявили накануне в Минобороны. За рубежом эти ракеты известны под другим названием - "Сатана". На смену легендарным МБР придут новейшие ракеты "Сармат".

Первый пуск "Сатаны" состоялся 21 марта 1986 года и оказался неудачным - из-за ошибки в системе управления двигателем ракета упала, разрушив шахту. Эта неудача не помешала "Воеводе" стать не только самой мощной и тяжелой, но и самой надежной ракетой в мире.

Длина ракеты составляет 34,3 метра, диаметр - 3 метра. Дальность полета "Сатаны" - 11-16 тысяч километров, а точность попадания - плюс-минус 500 метров.

С учетом дальности полета для этой МБР нет недостижимых целей на Земле. По заверениям специалистов, за счет мощных отвлекающих целей, которые несет ракета, "Сатане" не страшна любая противоракетная оборона. Кроме того, Р-36М способна стартовать даже в условиях, возникающих после ядерного взрыва. Остановить "Сатану" может лишь прямое попадание ядерного боеприпаса в пусковую шахту, но вероятность этого ничтожна.

Многие из ранних модификаций это МБР были переделаны в ракеты-носители "Днепр", с помощью которых на околоземную орбиту выводились спутники различного назначения.