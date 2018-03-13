Вслед за Тиллерсоном уволен и замгоссекретаря Стив Голдштейн

После отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона со своей должности ушел и его заместитель Стив Голдштейн, передает РИА Новости сообщение CNN.

"Это была уникальная честь, и я благодарен госсекретарю и президенту за эту возможность, - так объяснил он свое решение. - Я желаю всем всего хорошего и надеюсь хорошо отдохнуть и, возможно, выиграть соревнования по гребле в закрытых помещениях. Посмотрим, что произойдет потом".

Напомним, что вместо Рекса Тиллерсона главой госдепартамента США Дональд Трамп назначил Майкла Помпео.