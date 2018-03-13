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13.03.2018 15:30
Проект: Пресс-релизы

"ВТБ Арена парк" желает удачи "Зарядью" и "Лужникам" на выставке MIPIM

С 13 по 16 марта в Каннах пройдет 29-я Международная выставка недвижимости MIPIM (МИПИМ), на премии которой номинированы сразу два московских проекта. За MIPIM Awards-2018 в номинации лучший проект урбанистической регенерации поборется парк "Зарядье", а "Лужники" включены в шорт-лист как лучший восстановленный объект. "ВТБ Арена парк", ставший в 2014 году первым российским проектом-обладателем премии MIPIM как The Best Project in Russia, желает своим коллегам и землякам удачи.

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов: "Сейчас мы словно участвуем в своеобразном легкоатлетическом забеге и хотим передать коллегам из "Зарядья" и "Лужников" эстафетную палочку, обретенную нами MIPIM еще четыре года назад. Попасть в шорт-листы номинантов здесь - самом авторитетном смотре европейской и мировой недвижимости -  уже престижно и почетно. Но в такие моменты всегда хочется большего. Что может быть лучше победы в соперничестве с сильными конкурентами, да еще и на их поле, при их судействе! Для нашего проекта -"ВТБ Арена парк" - такой момент настал в 2014 году - нам было чрезвычайно важно получить эту премию, показать, что мы не просто успешный проект в Москве, России, но уважаемый и на международном рынке. В итоге это помогло нам и в продажах и в привлечении иностранных партнеров, таких как отель "Хаятт", который уже начал функционировать на нашей территории с декабря прошлого года. Премия MIPIM стала признанием, доказательством успешности нашей девелоперской модели - комплексного освоения территории, создания качественной городской среды. Мы возрождаем легендарный, один из старейших в Европе футбольный стадион "Динамо" (первый матч на нем планируем провести в начале июня) и фактически создаем уникальный социальный кластер для москвичей и гостей столицы, где можно жить, работать, заниматься спортом и просто отдыхать. В преддверии очередной выставки MIPIM мы желаем коллегам из "Зарядья" и "Лужников" подхватить нашу победную эстафету. Удачи!"

Справка

"ВТБ Арена парк" - один из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы, в сердце которого расположен спортивно-развлекательный комплекс "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо” им. Льва Яшина". Это - спортивное сооружение с двумя аренами под одной крышей,  где могут проходить спортивные состязания, концерты мировых звезд, международные бизнес-форумы и фестивали.

"ВТБ Арена парк" это также:

- жилой квартал с апартаментами премиум и бизнес-класса

- офисы

- ТЦ "Арена Плаза"

- пятизвездочная гостиница "Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк"

- 8 гектаров парка физкультуры и спорта "Динамо"

- подземный паркинг на 4000 мест

Общая площадь реализуемого проекта - около 32 га.

Титульный спонсор - Банк ВТБ (ПАО)

Пресс-релиз предоставлен ООО "Арена Парк Ивентс"

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