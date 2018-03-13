Выявлен самый мощный смартфон в истории

Еще не анонсированный смартфон китайского производства OnePlus 6 оказался самым производительным за всю историю. Согласно показаниям бенчмарка AnTuTu, в синтетических тестах аппарат набрал 276510 баллов, установив новый рекорд, сообщает Android Central.

По данным издания, новый смартфон поступит в продажу в июне 2018 года. Он получит длинный безрамочный экран с соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части, где будут установлены фронтальная камера и набор датчиков.

Смартфон будет работать на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845 с 8 гигабайтами оперативной памяти. На задней крышке OnePlus 6 разместится дактилоскопический сенсор. Неизвестно, будет ли в смартфоне реализована система распознавания владельца по лицу, или же вырез наверху экрана - это просто дань моде.