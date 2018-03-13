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Вышел первый тизер байопика Сильвио Берлускони Loro

Новость 13.03.2018, 14:55 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Вышел первый тизер грядущего фильма итальянского визионера Паоло Соррентино Loro - о видном итальянском политике Сильвио Берлускони.

Новая картина Соррентино, где вновь, как видно из тизера, будут раздеваться женщины и воспеваться морщины (то же самое мы видели в его "Молодости", например), разделена на две части. Это было сделано для того, чтобы лента могла принять участие в Каннском кинофестивале, поэтому первую часть представят миру уже 24 апреля.

Фото: youtube.com/ New Trailer Buzz
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Режиссер сообщил, что его Loro - не столько кино о политике, сколько освещение элитного мира бывшего премьер-министра и магната, включая секс-скандалы и проблемный развод.

Главную роль в фильме исполняет любимец Соррентино Тони Сервилло, вместе с ним сыграют Риккардо Скамарчо, Фабрицио Бентивольо, Роберто Эрлицка и другие.

В России ленту планируется выпустить осенью 2018 года.

Предварительная дата премьеры второй части - 24 мая.

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