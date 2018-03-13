За грязную воду в санитарных зонах оштрафуют на миллион рублей

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований в зоне санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения юридических лиц будут штрафовать на сумму до миллиона рублей.

Это предполагают внесенные в Госдуму поправки правительства в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Сейчас штраф для юрлиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей. Помимо ужесточения административной ответственности, предлагается ее дифференциация в зависимости от пояса зоны санитарной охраны: в первом поясе штраф для граждан составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Гораздо менее строгие санкции проектируются для нарушений во второй и третьей зонах.

Инициаторами поправок выступили специалисты Роспотребнадзора. Законопроект подготовлен в связи с участившимися случаями нарушения санитарного законодательства. Качество питьевой воды стало ухудшаться в связи с несоблюдением технологий на этапах очистки и обеззараживания воды на очистных сооружениях, говорится в пояснительной записке. Кроме того, отмечается проблема санитарной охраны водных объектов. Часто должностные лица не уделяют должного внимания очистке воды, испорченной паводками.

"Нарушения санитарного законодательства были выявлены на 63 процентах обследованных объектов водоснабжения и 59 процентах объектов водоотведения. В целом удельный вес водоисточников, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям по причине отсутствия зон санитарной охраны, составил 71 процент (по состоянию на 1 июля 2017 года)", - говорится в пояснительной записке.