Захарова: Лондону не стоит пытаться пугать ядерную державу

Россия призывает Великобританию обойтись без запугивания и не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". По ее словам, никто не может ставить России ультиматумы.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?" - заявила Захарова, комментируя выступление премьер-министра Соединенного Королевства в британском парламенте.

Усомнилась она и в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

"Когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения, которые построили всю свою карьеру на популизме, они понятия не имеют ни об Организации о запрещении ядерного оружия, ни о соответствующей Конвенции (ОЗХО), ни о соответствующем механизме… Для них нормально выйти и начать пугать. Пугать не надо", - отметила Захарова.

Саму ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля она назвала "колоссальной международной провокацией". По словам официального представителя МИД РФ, профильные ведомства России проработают ответные меры, в случае принятия Лондоном санкций в связи с этим делом.

Напомним, британский премьер в понедельник заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом, которое идентифицировали как газ "Новичок". В связи с тем, что его разработали в России, а РФ все еще "способна" его производить, британское правительство пришло к выводу, что "весьма вероятно", что Москва несет ответственность за атаку. Впрочем, Мэй допустила возможность, что отравляющее вещество попало в чужие руки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг все обвинения, назвав их "чушью".

"Мы никакого отношения к этому не имеем. Россия не виновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", - отметил министр.

По его словам, Москва потребовала предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, однако ей в этом было отказано. Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. The Times сообщила, что он был особо ценным агентом британской разведки МИ-6. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал.

4 марта вместе со своей дочерью он был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.