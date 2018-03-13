Защита экс-начальника МУРа обжаловала его арест по делу о взяточничестве

Защита экс-начальника Московского уголовного розыска генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд.

Решение об избрании меры пресечения обжаловано, однако когда именно будет рассмотрена апелляционная жалоба, пока неизвестно - дата еще не назначена.

Отметим, что Виктор Трутнев обвиняется по статье посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Трутнев возглавлял Московский уголовный розыск в период 2001-2003 годов.