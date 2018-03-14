В перспективе человек сможет жить в несколько раз дольше, чем сегодня, оставаясь при этом бодрым и активным. Более того, уже сегодня опыты над животными доказали: есть способы продлить здоровую жизнь как минимум в два раза.

Хакнуть "сервер смерти"

Конечно, речь не идет о бессмертии, отмечает академик РАН, самый цитируемый сегодня биохимик России Владимир Скулачев, изучающий феномен старения и смерти на протяжении практически всей своей научной деятельности. Речь о том унизительном состоянии, под которым мы сегодня понимаем старость. Люди боятся стареть, потому что боятся на склоне лет быть немощными, боятся потерять рассудок и в конечном итоге стать обузой близким. Между тем это состояние можно не просто отсрочить, его можно отменить, уверен ученый. Для чего природа изобрела чудовищный механизм старения?

Впервые гипотезу о том, что старение и смерть от старости возникли в процессе эволюции, высказал еще в 1881 году немецкий биолог Август Вейсман. По мнению ученого, смерть необходима, во-первых, для того, чтобы уничтожать ослабленных индивидов и, во-вторых, ускорить смену поколений и, соответственно, эволюцию.

- Во второй половине ХХ века ученые-биологи впервые обнаружили такое явление, как запрограммированная смерть клетки, затем наука доказала, что существует и запрограммированная смерть всего организма. Это явление назвали феноптоз, - отмечает Владимир Скулачев. - То есть запускается некая смертоносная программа, биохимический процесс, который в конечном итоге приводит к гибели организма. Но тогда резонно предположить, что если есть программа, то ее можно и взломать, выражаясь современным языком, "хакнуть" этот "сервер смерти", - заключил ученый.

Биохимик Владимир Скулачев: Старение можно и нужно отменить! РИА Новости

Причем сегодня это неоднократно доказано в опытах над животными. Владимир Скулачев привел в пример самку осьминога. Природой задумано так, что она живет ровно до тех пор, пока ее детеныши не вылупятся из яиц, самка охраняет кладку. А потом у нее теряется часть ротового аппарата, и в результате она погибает от голода. Но если у нее удалить одну из желез, самка осьминога продолжает жить, программа "самоубийства" оказывается прервана. Есть животные, которые умирают после гона, будучи отравленными собственными феромонами. Причем неважно, догнал самец самку или нет, он все равно погибает. Но если воздействовать на железы животного, он останется жить.

Программу старения, ту ее часть, которая запускает возрастные заболевания, можно взломать, как любую генетическую программу, уверен ученый. Речь не идет об изменении генома - сегодня человек еще не готов к вмешательству в собственные гены. Биология не может предсказать все последствия такого шага, он может стать необратимым для организма. Пока остается фармакологический подход - поиск вещества, способного не столько изменить программу старения, сколько помешать ее реализации, действуя на определенную мишень - какой-то элемент, процесс в организме, принципиально важный для работы вредоносной программы.

Голые долгожители

Природа мудра, но и жестока. Для эволюционного развития ей нужна смерть. Лиса догонит и съест ослабленного зайца, сильный - от нее убежит и даст сильное потомство. Как говорил Эзоп, заяц всегда удерет от лисы, потому что для него это вопрос жизни и смерти, а для нее - вопрос обеда. "Но вот как быть со старым и больным зайцем?- задается вопросом Владимир Скулачев. Неужели в угоду эволюции, естественного отбора жертвы неизбежны?

Оказалось, в природе есть и насекомые, и млекопитающие, способ существования которых позволяет им практически не обращать внимания на правила естественного отбора. Они живут семьями, потомство в которых производит всего одна, царствующая пара. Предназначение всех остальных - холить их, лелеять и стоять на страже интересов. Среди насекомых это пчелы, муравьи, термиты. Среди млекопитающих - голые копальщики (или землекопы), живущие в саваннах Африки. Царица голого копальщика за свою жизнь может произвести более тысячи особей, спариваясь только с двумя-тремя избранными самцами. Вся остальная гвардия в 100-200 "солдат" служит им. Именно на этих голых, лысых животных обращены сегодня взгляды ученых всего мира, изучающих процессы старения. В том числе и группы ученых под руководством Владимира Скулачева из МГУ.

Привычные нам грызуны, к примеру, мыши, редко живут больше трех лет, в то время как голые копальщики доживают и до 35 лет. Для млекопитающего такого размера (10 см в длину и 30-80 грамм веса) это все равно что для человека прожить лет 400-500. Но главный феномен голого копальщика в том, что он не стареет. Абсолютно. Внутренние органы пожилого зверька остаются такими же, как и у его молодых собратьев, а смерть, судя по всему, приходит только из-за заложенного эволюцией гена, призванного помогать обновлению поколений.

- Поразительно, но у голых копальщиков практически нет возрастных болезней, под которыми мы понимаем рак, инсульты, диабет, - лишь недавно американские ученые обнаружили единичные случаи рака на тысячи копальщиков, - констатировал Скулачев.

Что позволяет копальщику жить так аномально долго, да еще и не стареть? Ученые считают, что копальщикам свойственна неотения, способность организма останавливать программу индивидуального развития на определенной стадии. В данном случае у копальщиков есть ряд признаков новорожденности. Способность организмов останавливать стрелки часов индивидуального развития на том уровне, который необходим им самим, - еще один ключ, который в перспективе поможет влиять и на процессы старения и смерти человека, уверен Владимир Скулачев.

Лекарство от старости

Немалых успехов в борьбе со старением российские ученые добились уже сегодня. Несколько лет назад было синтезировано вещество, способное влиять на возрастные изменения в клетке, точнее, ее части - митохондрии. Сегодня во всем мире это изобретение известно под названием "ионы Скулачева". По сути это антиоксидант, влияющий на негативные окислительные процессы в митохондрии. Он, как бдительный стражник, ликвидирует избыток активных форм кислорода, образующегося внутри митохондрий по мере старения организма. Уже сегодня лекарства на основе этого изобретения применяются в России против возрастных болезней глаз, - катаракты, сухого глаза, глаукомы. Есть гели, которые способствуют заживлению ран, ведь общеизвестно, что это еще одна из старческих проблем.

Полученные препараты - лишь начало пути. Как обнадеживает академик Скулачев, российская наука справится с этой задачей. Уже сейчас опыты над мышами доказывают, что под воздействием этих препаратов продолжительность жизни этих животных увеличивается вдвое. Полноценный "эликсир молодости" для людей, способный "хакнуть" программу старения, появится в аптеках уже лет через двадцать.

Факт

По статистике, когда человек достигает 85 лет, вероятность, что он не доживет до своего следующего дня рождения, составляет 20 процентов. Иными словами, каждый пятый, перешагнувший этот рубеж, умирает.

Как это было

В 1881 году немецкий биолог Август Вейсман выступил во Фрайбурге со своей знаменитой лекцией "О продолжительности жизни". "Я рассматриваю смерть не как первичную необходимость, но как нечто приобретенное вторично в качестве адаптации". В научном мире считается, что именно эта лекция послужила впоследствии развитию теории феноптоза - запрограммированной гибели организма.

Интересно, что...

Уже сегодня человечество выработало способы для продления активного долголетия. Так, в ходе исследований в разных странах мира, среди представителей различных национальностей и религий, было доказано, что продлить молодость и противостоять старческим болезням можно, во-первых, благодаря тренировкам мышц на протяжении всей жизни. В том числе и активным тренировкам мозговой деятельности. Второй важный фактор - ограничение в питании. Но ни в коем случае не голодание или изматывающие диеты. Исследования доказали, что достаточно ограничивать себя в еде на 20-30 процентов три раза в год на протяжении 30-40 дней. Удивительно, но по сути эти периоды соответствуют постам, которые существуют у представителей различных религий мира. Как отмечает Владимир Скулачев, в этот момент организму дается сигнал, что наступают "тощие годы", и он мобилизует свои защитные силы. В остальное время достаточно просто не переедать и заниматься спортом.