Американский Eхcalibur сравнили с российским "Краснополем"

Российские управляемые 152-мм снаряды "Краснополь" по ряду показателей превосходят американские высокоточные боеприпасы M982 Excalibur. К такому выводу пришли военные эксперты.

Первые высокоточные боеприпасы появились в двух сильнейших армиях мира практически одновременно - в 80-х годах прошлого столетия. Они обладали схожими характеристиками и принципами наведения. На среднем участке траектории полет снаряда корректировался инерциальной системой, на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения. Однако из-за несовершенства технической базы снаряды могли поражать только цели, расположенные в прямой видимости оператора станции лазерной подсветки. Соответственно повышался риск уничтожения артиллерийских наводчиков и дорогостоящего оборудования.

В 1990 годы российские оружейники продолжали доводить до ума "лазерный" "Краснополь", а в США доверились спутниковой навигации и в 2006 году приняли на вооружение снаряд M982 Excalibur, управляемый по GPS. Их боевой дебют в Ираке привел военных Пентагона в восторг - точность поражения целей на расстоянии 40 километров составила 92 процента.

Однако, выяснилось - снаряд Excalibur обладает одним недостатком, который может свести на нет все преимущества.

"Спутниковое наведение высокоточного оружия позволяет решать лишь полицейские задачи. Если есть противодействие в виде РЭБ, то о спутнике можно забыть. В этом случае остается только два способа наведения - либо инерциальные средства, либо подсветка цели", - объяснил РИА Новости кандидат технических наук Алексей Левченков.

По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, "детские болезни" "Краснополя" лечатся современными средствами наблюдения за полем боя.

"Лазерный дальномер-целеуказатель необязательно должен быть носимым, его можно устанавливать на подвижные разведывательные пункты, вертолеты или даже беспилотники", - считает он.

Кстати, в 2011 году московское КБ "Компас" заявило об успешных испытаниях навигационного модуля ГЛОНАСС для артиллерийских снарядов ствольной артиллерии. В перспективе боеприпасы с такими взрывателями будут использоваться для ведения огня по ненаблюдаемым целям, тогда как управляемые снаряды с лазерным наведением "Краснополь" - по целям в пределах прямой видимости.

Другой важный недостаток американских "спутниковых" снарядов в том, что они не попадают по движущимся целям, в то время как "Краснополь" поражает бронетехнику и надводные цели на скорости до 36 километров в час. Поэтому компания-разработчик Excalibur приступила к созданию усовершенствованного снаряда с возможностью лазерного наведения.