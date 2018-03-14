Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов Бундестага поддерживало ее, поэтому голосование было техническим. Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что Меркель получила 364 из 688 действительных голосов.

Таким образом, парламент Германии поставит точку в самом долгом в истории страны процессе формирования правительства, который занял 171 день.

После вручения президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Ангеле Меркель и членам кабинета грамоты о назначении правительство официально приступит к своей работе.