Apple сообщила, когда презентует новые разработки

В Apple официально назвали даты проведения очередной, 29-й по счету, ежегодной Всемирной конференции разработчиков WWDC. Она пройдет с 4 по 8 июня в конференц-центре McEnery в Сан-Хосе.

Именно на этом мероприятии компания традиционно представляет новые версии операционных систем и свои самые свежие разработки.

"McEnery станет домом для самого креативного сообщества разработчиков в мире, которые собираются каждый год, чтобы поделиться уникальными перспективами и узнать о будущем прорывных продуктов и услуг Apple", - уточнили в компании.

В прошлом году на WWDC Apple презентовала ARKit - инструмент для разработки дополненной реальности. Участниками конференции стали специалисты из 75 стран мира.

Регистрация на WWDC завершится 23 марта. Онлайн-трансляция конференции будет доступна в приложении WWDC для iPhone, iPad и Apple TV, а также через веб-сайт Apple Developer.