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14.03.2018 11:10
Рубрика: Экономика

АСВ направило более 1,8 триллиона рублей на санацию банков в 2017 году

Текст: Нина Егоршева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило неправомерные операции со вкладами в банках с отозванной лицензией на сумму 15,4 миллиарда рублей. Это следует из отчета организации за 2017 год.

Согласно документу, в прошлом году произошел 41 страховой случай с общим объемом страховой ответственности АСВ в размере свыше 372 миллиардов рублей. В 23 банках были выявлены почти 5 тысяч случаев искусственного формирования вкладов.

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Также сообщается, что АСВ направило порядка 1,8 триллиона рублей на мероприятия по финансовому оздоровлению банков, из которых 1,5 триллиона - за счет кредитов Банка России.

Отдельно в отчете указано, что расходы на санацию банка "Пересвет" могут превысить оценку ЦБ и составить 99,8 миллиарда рублей. В АСВ не уточнили причины того, почему предусмотренная планом оздоровления сумма на 33,1 миллиарда рублей больше цифры, озвученной ранее регулятором. Напомним, Банк России объявил о санации "Пересвета" в апреле прошлого года. "Дыра" в банке оценивалась более чем в 100 миллиардов рублей.

Также стало известно, что ЦБ внесет около 113 миллиарда рублей в качестве имущественного взноса в АСВ взамен списанных субордов Бинбанка, "Открытия" и Промсвязьбанка.

Агентство приобрело суборды в рамках госпрограммы докапитализации банков, оплатив их облигациями федерального займа. Бинбанк получил капитал на 17,8 миллиарда рублей, "Открытие" - 65,2 миллиарда рублей, Промсвязьбанк - почти 30 миллиардов рублей. Однако после того, как ЦБ отправил все три банка на санацию, суборды в соответствии с законодательством были списаны, а облигации федерального займа, которыми они были оплачены, планируется направить на докапитализацию Промсвязьбанка.

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