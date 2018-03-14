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14.03.2018 19:38
Рубрика: В мире

Сообща против террористов

Глава СКР в Сирии встретился с коллегами
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин находится с визитом в Сирийской Арабской Республике. В среду он встретился в Дамаске с представителями сирийских компетентных органов.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, сначала Александр Бастрыкин встретился с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком. С ним Бастрыкин обсудил вопросы, связанные с расследованием террористических преступлений, а также преступлений, совершенных против российских военнослужащих в Сирии.

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Во время встречи председателя СКР с министром юстиции Сирии Ишамом Аш-Шааром и председателем комитета по документированию террористических преступлений - заместителем министра юстиции Тайсиром Ас-Самади стороны говорили о механизмах "практического взаимодействия с учетом компетенции ведомств".

По итогам всех встреч был подписан Протокол о сотрудничестве между СКР и министерством юстиции САР. Сотрудничество в рамках Протокола предусматривает содействие в расследовании преступлений и обмен информацией по лицам, причастным к терроризму. А в итоге документ позволит оперативно принимать решения во время расследования уголовных дел.

Подписанный протокол предусматривает помощь в расследовании преступлений и обмен информацией

Александр Бастрыкин поблагодарил сирийских коллег за всемерное содействие российскому следствию в расследовании уголовных дел, подчеркнув, что "совместными усилиями удается собрать значительную доказательственную базу и конкретные лица будут привлечены к уголовной ответственности". Глава СК России выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с сирийскими коллегами в таком же позитивном ключе и помощь правоохранителей САР в проведении следственных действий на территории Сирии.

После всех официальных встреч и переговоров Александр Бастрыкин посетил российскую военную базу в Хмеймиме. Там он провел совещание со следователями СК России, дав им конкретные поручения и указания.

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