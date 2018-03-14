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14.03.2018 13:50
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин слетал в Сирию, где посетил российскую авиабазу Хмеймим

Текст: Иван Петров
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин побывал с рабочим визитом в Сирии. Об этом в среду сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, поездка состоялась 13 марта, в ходе нее Бастрыкин в Дамаске провел ряд встреч с представителями сирийских компетентных органов.

В частности, глава СК России встретился с начальником Бюро национальной безопасности Сирии дивизионным генералом Али Мамлюком. Руководители правоохранительных структур обсудили вопросы, связанные с расследованием преступлений террористической направленности, а также преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих в Сирии.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Чуть позднее председатель российского Следственного комитета встретился с сирийским министром юстиции Ишамом Аш-Шааром, а затем и с председателем комитета по документированию террористических преступлений - замминистра юстиции Тайсиром Ас-Самади. С ними Бастрыкин обсудил механизмы практического взаимодействия и подписал протокол о сотрудничестве. "Сотрудничество в рамках этого протокола предусматривает содействие в расследовании преступлений и обмен информацией по лицам, причастным к совершению террористических преступлений. Это позволит оперативно принимать решения в рамках расследования уголовных дел указанной категории", - пояснила Светлана Петренко.

Отмечается, что Александр Бастрыкин поблагодарил сирийских коллег за всемерное содействие российскому следствию в расследовании уголовных дел. Он подчеркнул, что это позволило собрать значительную доказательственную базу, благодаря чему конкретные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Глава СК России выразил надежду на помощь правоохранительных органов Сирии и в дальнейшем обеспечении проведения следственных действий на их территории.

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Кроме того, в ходе визита Бастрыкин посетил российскую военную базу Хмеймим. Там он провел совещание со следователями СК России, дав им ряд конкретных поручений и указаний.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Дело расследуется по статье 351 Уголовного кодекса РФ - "нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия". В ведомстве была создана специальная оперативно-следственная группа.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, в том числе 33 пассажира и шесть членов экипажа.

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