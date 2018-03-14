Брынзак: Всем украинским атлетам запретили соревноваться в России

Украинским биатлонистам, а также другим спортсменам этой страны запрещено участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак констатировал, что решение принято местным министерством спорта, и остается только ему подчиниться.

Сожаление Брынзака понятно, так как, пропустив этап Кубка мира в Тюмени, украинские биатлонисты потеряют важные очки, и им будет гораздо сложнее подняться в общем зачете. Это не столь критично для мужской сетки, где лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный - идет на 36-м месте. А вот у женщин Вита Семеренко находится на восьмой строчке.

"Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов, - приводит слова Брынзака "Советский спорт". - Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?"

Слова Брызнака получили документальное подтверждение. Министр спорта Украины Игорь Жданов в своем Facebook опубликовал копию приказа, согласно которому всем членам национальных команд Украины запрещено не только участвовать в соревнованиях на территории нашей страны, но даже проводить учебно-тренировочные сборы в России.

Глава Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев не сдерживал себя в резких высказываниях, реагируя на этот документ. Он назвал решение министерства спорта идиотским.

"Это такая извращенная политика - кто наперегонки быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований. Нынешние украинские политики все делают наоборот - более уродливых решений я пока в своей жизни не видел. И такие решения спускаются сверху - от литовцев, американцев, которых нам навязали и которые занимают руководящие кресла в высоких кабинетах, - заявил Тедеев. - Не поедем, какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А то, что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины, это что, не патриотично? Ребята годами готовились, зализывали травмы, хотели взять реванш за предыдущие поражения, это тоже никого не интересует. И принимает такое решение какой-то Вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках. Абсолютно политическое решение, а наше министерство вынужденно подчиняться. Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами".

Украинцы не первые, кто декларируют намерения не ездить на соревнования в Россию. Ранее аналогичные заявления сделали канадские и чешские биатлонисты. Любопытно при этом, что чехи не только потеряют очки в общем зачете Кубка мира, но и рискуют остаться без спонсора. Один из трех главных спонсоров чешской федерации биатлона, крупная продуктовая компания, выразил резкое несогласие с политикой игнорирования соревнований в России.

"Я совершенно не поддерживаю такое решение и не раз говорил об этом президенту федерации Иржи Гамзе и другим руководителям, - заявил гендиректор этой компании Мартин Штрупль. - Это решение в корне неверно, политике не место в спорте".