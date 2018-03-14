Ученые объявили о приближении к Земле магнитной бури

Национальная метеорологическая служба при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщила о предстоящей в ближайшие дни геомагнитной буре.

Она связана с очередным выбросом плазмы в межпланетное пространство из-за появившейся на Солнце корональной дыры. Когда поток убыстренно движущихся заряженных частиц достигает земной магнитосферы, в ней начинают меняться величины токов. Реакцию возмущения магнитосферы ученые называют магнитной бурей.

По оценкам экспертов, геомагнитная буря относится к категории G-1, то есть будет слабой.

Она затронет районы Земли, расположенные севернее 60 градусов широты и вызовет полярные сияния, причем их можно будет наблюдать на 20-25 градусов южнее или севернее границ их обычного появления. Это, пожалуй, и все последствия для землян космического явления. На деятельность спутников связи и навигации такая буря не окажет особого воздействия.

Метеозависимые люди могут испытывать недомогание, поэтому специалисты советуют гипертоникам пить побольше воды и снизить потребление соли, которая, задерживая в организме воду, ведет к повышению давления. А гипотоникам принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.