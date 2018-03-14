Новости

В Перми бензовоз столкнулся с поездом 09:20
Россиянка Миленина завоевала "золото" Паралимпиады в лыжном спринте 09:17
Закрыта самая протяженная ледовая переправа на Чукотке 09:17
Космический телескоп Hubble обнаружил мертвую галактику 09:17
Самые известные заявления и "страшилки" Стивена Хокинга 09:13
Volkswagen "похоронит" легендарного "Жука" 09:12
В Сочи на видео попало нападение пациентки на фельдшера "скорой" 09:00
ЦБ: Отток капитала из России с начала года удвоился 08:49
Ледяной дождь может пройти в Москве вечером в среду 08:42
Взрыв в Афганистане унес жизни шести сотрудников полиции 08:30
В апреле одна суббота будет рабочей 08:11
Синоптики обещают небольшие осадки и гололедицу в Москве 08:04
Национальная экологическая сеть формируется в Беларуси 08:00
Анадырскую ТЭЦ перевели на газ 07:51
В Германии возбуждено дело в отношении замглавы вьетнамской разведки 07:43
В японской префектуре Сайтама обнаружен крупнейший денежный клад 07:20
"Барселона" - "Челси". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов 07:05
В Японии началась подготовка к казням семерых боевиков 06:45
Девушка потратила на пластику тысячи долларов ради сходства с Барби 06:23
Трамп заявил о возможном создании космических войск 05:58
В Приморье для обитателей тайги приготовили столовые 05:41
Премьер Японии заявил о непричастности к фальсификации документов 05:40
На Камчатке произошло землетрясение 05:36
Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате песни 05:33
В Хабаровском крае более 1000 человек остались без света 05:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 08:49
Рубрика: Экономика

ЦБ: Отток капитала из России с начала года удвоился

Текст: Нина Егоршева

Профицит счета текущих операций платежного баланса России за первые два месяца текущего года вырос в 1,4 раза в годовом выражении и превысил 20 миллиардов долларов. В прошлом году за тот же период этот показатель составил 14,5 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

Чистый отток капитала из России вырос в 1,7 раза

Как пояснил регулятор, определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. По данным ЦБ, положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем-февралем 2017 года на 7,4 миллиарда долларов  - до 29,6 миллиарда долларов при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета.

По итогам 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса России увеличился более чем в 1,5 раза в годовом выражении и достиг 40,2 миллиарда долларов.

Также Банк России сообщил, что по предварительным оценкам чистый отток капитала из России за два первых месяца года вырос в 2,2 раза в годовом выражении и достиг 9,8 миллиарда долларов. В январе-феврале 2017 года этот показатель равнялся 4,4 миллиарда долларов.

В ЦБ пояснили, что отток капитала связан с ростом иностранных активов прочих секторов.

Главное сегодня

Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ
Сербы назвали Путина самым популярным иностранным лидером
В Италии из-за снаряда времен войны эвакуированы 20 тысяч человек
Молдаване высказались против вступления в НАТО и объединения с Румынией
Пушков: "Нафтогаз" довел отношения с "Газпромом" до крайней точки