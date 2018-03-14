ЦБ: Отток капитала из России с начала года удвоился

Профицит счета текущих операций платежного баланса России за первые два месяца текущего года вырос в 1,4 раза в годовом выражении и превысил 20 миллиардов долларов. В прошлом году за тот же период этот показатель составил 14,5 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

Как пояснил регулятор, определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. По данным ЦБ, положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем-февралем 2017 года на 7,4 миллиарда долларов - до 29,6 миллиарда долларов при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета.

По итогам 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса России увеличился более чем в 1,5 раза в годовом выражении и достиг 40,2 миллиарда долларов.

Также Банк России сообщил, что по предварительным оценкам чистый отток капитала из России за два первых месяца года вырос в 2,2 раза в годовом выражении и достиг 9,8 миллиарда долларов. В январе-феврале 2017 года этот показатель равнялся 4,4 миллиарда долларов.

В ЦБ пояснили, что отток капитала связан с ростом иностранных активов прочих секторов.