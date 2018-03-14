ЦБ продолжит работу по расчистке банковского сектора

Центральный банк продолжит работу по расчистке банковского сектора, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Что касается банковской системы, то Банк России постепенно расчищает ее от тех кредитных организаций, которые занимались либо незаконной деятельностью, либо проводили слишком рискованную политику, тем самым ставя под угрозу интересы своих клиентов. Будем и дальше работать по этому направлению, - сказал он на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

Комментируя в целом состояние российской экономики, Медведев напомнил, что бюджет правительство старается верстать сбалансированно, инфляция остается низкой, курс рубля - устойчивым. "Сегодня можно констатировать, что в значительной мере наша экономика преодолела последствия кризиса 2014-2015 годов, - подчеркнул он. - По итогам 2017 года рост ВВП составил порядка 1,5 процента. При этом зафиксирован рекордно низкий для современной России уровень инфляции примерно в 2,5 процента".