ЦБ РФ запустит первые финансовые "магазины на диване" в конце года

К концу года Банк России рассчитывает запустить рабочую версию первой платформы для финансовых "магазинов на диване" - агрегаторов предложений от разных банков и других финансовых организаций. В апреле пройдут первые тестовые сделки в рамках прототипа этой системы (маркетплейса).

Сначала в ней можно будет открыть вклад и купить облигации - возможно, не только федерального займа, но и корпоративные. Позже к этому добавятся полисы ОСАГО, а затем и более сложные продукты - кредиты, индивидуальные инвестиционные счета и так далее.

Об этом рассказали первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и директор Департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская. Достаточно быстро этой системой станут пользоваться от трети до половины граждан (в первую очередь, поколение Y и Z), предполагает Швецов исходя из доли активных интернет-покупателей и сжавшихся сроков внедрения новых технологий.

Все сделки в среде маркетплейса будут проходить юридически значимую регистрацию в едином реестре транзакций, ее обеспечит (по крайней мере, на этапе прототипа) Национальный расчетный депозитарий. Результат - перечисление денег на счет, покупка полиса, облигаций и так далее - можно будет сразу проверить в личном кабинете. Это поможет преодолеть страх клиентов перед полностью дистанционным обслуживанием (психологически трудно доверить деньги банку, ни разу не посетив его офис) и полностью защитит их права на принципе "поставка против платежа". IT-решение для первой платформы обеспечит Московская биржа, к проекту уже присоединились пять частных банков, средних по размеру, а также два агрегатора (banki.ru, Fins БКС). Банк России будет устанавливать требования к тому, как агрегаторы оформляют свои витрины, они будут нести ответственность не за сам продукт, а за то, как раскрыта информация о нем, пояснил Швецов на вопрос "РГ".

Число созданных платформ и размещенных на них витрин зависит от частных игроков, подчеркнул Швецов. Все элементы этой системы уже есть, до их интеграции рынок дошел бы и сам, но без регулирования и помощи Банка России в стандартизации интерфейсов на это потребовалось бы больше времени, считает он.

На единой площадке подобрать вклад можно и сейчас, но открыть его все равно придется в отделении конкретного банка. С 1 июля заработает система удаленной идентификации клиентов (по голосу и лицу), которая позволит приобретать финансовые продукты не выходя из дома - биометрическая идентификация потребуется лишь один раз, ее можно пройти в одном из банков. Также в маркетплейсе будут использованы открытые интерфейсы (API) и платформа быстрых платежей, над которыми работает ассоциация "ФинТех" под эгидой Банка России. В осеннюю сессию Госдумы планируется внести законопроекты о маркетплейсе, о регистраторе финансовых транзакций, а также поправки о юридической ответственности ботов-консультантов - исходя из профиля клиента, они должны помочь ему в выборе среди множества предложений, Банк России будет валидировать их модели.

Концепция маркетплейса уравнивает больших и мелких игроков в доступе к клиенту, снижает издержки на каналы дистрибуции, резко повышает значимость характеристик самого продукта в конкурентной борьбе и делает финансовый рынок понятнее для рядового гражданина.