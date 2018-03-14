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14.03.2018 21:18
Рубрика: Экономика

Центробанк будет сам санировать "Рост-банк" и "Траст"

Текст: Александр Проценко

Новая схема санации "больных" банков будет использована при оздоровлении "Рост-банка" и "Траста", которые оказались на грани банкротства еще в 2014 году.

Проблемы этих кредитных учреждений будет решать управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФБКС) - та, что уже занимается Бинбанком и "Открытием", а также Промсвязьбанком и банком "Советский". С 15 марта ФБКС введет временную администрацию в управление новыми подопечными. В число управленцев войдут представители Центробанка. При этом к управляющей компании переходит пакет акций банка, который получает ЦБ как собственник и санатор, а АСВ и рыночные инвесторы в санации не участвуют.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Новый механизм санации банков через ФКБС позволяет решить вопрос с искажением конкуренции в финансовой сфере и избежать некорректного поведения санатора, которое было возможно при санации через АСВ", - считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Любопытно, что первоначально, с 1915 года санацией "Траста" занимался банк "Открытие" при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое из средств ЦБ выделяло банку 99 млрд руб. на десять лет под льготную ставку для закрытия дыры в капитале. Еще 28 млрд руб. на шесть лет под обеспечение получил холдинг на поддержание ликвидности банка. Но в августе 2017 года Центробанк объявил о санации самого банка "Открытие".

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