Чиновников Киргизии лишат права на банковскую тайну

Госслужащих Киргизии лишат права на банковскую тайну. Чиновников обяжут давать письменное согласие на разглашение сведений об их имуществе, доходах и расходах. Такие меры предпринимаются в рамках ведущейся в республике антикоррупционной кампании. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев.

По его словам, такое же письменное разрешение потребуют от сотрудников судебных, правоохранительных и надзорных органов. Это необходимо для тщательной проверки их деклараций об имуществе, расходах и доходах. Таким образом власти республики надеются выявить чиновников и государственных служащих, связанных с коррупционными сделками или преступностью.

- Если декларации будут вызывать вопросы, их передадут на рассмотрение в межведомственную комиссию, - заявил Сагынбаев. - В ее состав войдут представители Налоговой службы, Финансовой разведки, возможно, правоохранительных органов и органов прокуратуры. И после, если будут возникать большие вопросы, то материалы передадут в Генеральную прокуратуру.

В случае, если по фактам будут возбуждаться уголовные дела и выноситься обвинительные приговоры, власти Киргизии требуют наказывать коррупционеров не только реальными сроками, но и конфискацией имущества.

- Правительство уже дало поручение подготовить соответствующие законопроекты, - пояснил Сагынбаев. - Необходимо перевести заработную плату сотрудников правоохранительных органов в безналичный расчет. Рассматривается и введение ограничения на покупки госслужащими имущества стоимостью до 100 тысяч сомов (около 85 тысяч рублей).

Немногим ранее стало известно, что Совет безопасности уже изучает личные дела представителей высшего звена силовых структур на соответствие их расходов официальным доходам.