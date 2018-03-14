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14.03.2018 10:35
Рубрика: Власть

ЦИК: Навальный "сел в лужу" с заявлениями о лазейке для повторного голосования

Текст: Анна Полтавцева

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что проголосовать более одного раза, используя возможность прикрепиться к избирательному участку не по месту регистрации, невозможно, вопреки сообщению блогера Алексея Навального.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Она заметила, что "Алексей Навальный каждый день что-то выявляет", иногда "приврет что-нибудь". "Сегодня он, очевидно, сел в большую лужу. Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним, это полная глупость", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что избиратель может подать заявление о прикреплении к другому участку "сколько угодно раз". "Квиточек, который он получит, там четко написано, что принимает система ГАС "Выборы" и обрабатывает только первое заявление".

Ранее блогер Алексей Навальный сообщил, что один из сотрудников его штаба смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания.

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12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. В территориальных комиссиях, МФЦ и на сайте госуслуг заявления можно было подать с 31 января, с 25 февраля к приему присоединились и участковые комиссии. По словам Памфиловой, такой возможностью воспользовались более 5 миллионов человек.

С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации. Такое заявление будет защищено специальной маркой. С ним избиратель 18 марта придет на выбранный заранее участок, там часть марки переместят с заявления в список избирателей напротив фамилии голосующего, чтобы исключить возможность проголосовать повторно.

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