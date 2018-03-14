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14.03.2018 20:02
Рубрика: Власть

Абонент недоступен для розыска

Предложено упростить доступ к мобильникам пропавших детей
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
Важный депутатский запрос поступил директору ФСБ. В нем депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин поднял острую тему - как ускорить розыск пропавших детей.
Сегодня, чтобы отследить местонахождение мобильного пропавшего ребенка, требуется согласие суда. Фото: Depositphotos.com Сегодня, чтобы отследить местонахождение мобильного пропавшего ребенка, требуется согласие суда. Фото: Depositphotos.com
Сегодня, чтобы отследить местонахождение мобильного пропавшего ребенка, требуется согласие суда. Фото: Depositphotos.com

В официальном запросе депутата содержатся предложения облегчить доступ полиции и волонтеров к информации сотовых операторов о местонахождении телефонов пропавших детей. Для этого глава спецслужбы, по мнению законодателя, должен дать поручение соответствующим подразделениям о проработке возможных изменений в законы.

Разговоры о том, что правоохранителям надо моментально, по первому запросу давать координаты, где находится или находился телефон пропавшего ребенка, идут давно. Ведь по статистике примерно три тысячи детей в нашей стране ежегодно пропадают, и многих из них так и не нашли.

Чаще всего об этих страшных цифрах вспоминают к грустной дате - 25 мая признан Международным днем памяти пропавших детей. Для нашей страны это тоже серьезная проблема.
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В России не существует специальной - детской - службы поиска. Зато есть закон "О связи", по которому сотовым операторам категорически запрещается без разрешения суда раскрывать местоположение абонента.

На получение разрешения суда и последующего ответа оператора связи уходят месяцы, тогда как важен каждый час после исчезновения ребенка.

За примером далеко ходить не надо - у всех на слуху трагедия в Подмосковье, когда в лесу потерялись женщина с ребенком. Их искали, нашли, но спасатели опоздали - девочка замерзла.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", только к ним в год поступает больше тысячи заявок по пропавшим детям. А по данным МВД, статистика еще печальнее. Ежегодно в одной только Москве пропадают 1,4 тысячи детей. По России цифра страшнее - от 15 000 до 20 000. Девяносто процентов детей найдут живыми. Десять процентов так и останутся без вести пропавшими. Как считает депутат, автор запроса, операторы сотовой связи могут отследить местоположение телефона, который был у ребенка, даже если устройство выключено и его аккумулятор разряжен.

По данным МВД, ежегодно в стране пропадают от 15 000 до 20 000 детей. Большинство найдут. Но три тысячи - нет

"Розыск пропавших несовершеннолетних не относится к компетенции органов государственной безопасности, однако к таковой относятся вопросы обеспечения информационной безопасности, в связи с чем мнение ФСБ при разрешении вопросов об упрощенном порядке предоставления данных о местоположении абонентов подвижной радиотелефонной связи является ключевым", - рассказал ТАСС депутат.

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В Госдуме об этой проблеме уже говорили. И не раз. При комитете по безопасности рабочая группа занималась в том числе правовыми аспектами поиска пропавших детей.

Там говорили, что полиция, Следственный комитет не могут по каждому факту пропажи детей возбуждать дело по статье "Убийство".

А без этого невозможно получить санкцию суда на то, чтобы оператор раскрыл всю информацию о телефоне абонента.

В Думе и Совете Федерации в прошлые годы проходили "круглые столы" с обсуждением той же проблемы. В 2016 году в Комитете Госдумы по вопросам семьи предложили считать исчезновение детей обстоятельствами, не терпящими отлагательств. А в прошлом году Генпрокуратура России выступила за то, чтобы разрешить прослушивать телефонные разговоры и изымать информацию при розыске пропавших детей у взрослых, которые могут что-то знать.

Справка "РГ"

По данным Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), каждый год даже в развитых странах пропадают тысячи детей. В Австралии пропавшими числятся 20 тысяч детей, в Канаде - 45 тысяч. В Германии - 100 тысяч, в Великобритании - 112 тысяч.

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