Союзные депутаты о союзных бизнес-проектах

В союзной экономике должно быть как можно больше совместных проектов. Так считают депутаты Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам, которые в Витебске обсуждали в числе других и этот вопрос.

Деловое предложение поступило от члена Комиссии Николая Мартынова, гендиректора Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко". В Тюмени Николай Васильевич планирует открыть совместное предприятие по выпуску специальной обуви для пожарных, нефтяников и газовиков.

Эта форма пожарных была показана на дне инноваций в системе МЧС России в Москве. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Побывав в обувных цехах "Марко" в Витебске, парламентарии нашли предложение коллеги актуальным. И поддержали его.

Новое предприятие потребует 450 млн российских рублей инвестиций. Возможное название - "БелСиб" (Беларусь плюс Сибирь). 320 человек обеспечат выпуск 350 тысяч пар обуви в год. Вопрос с Тюменью, по словам Николая Мартынова, обсуждается давно:

- С научно-исследовательским институтом МЧС Беларуси мы разработали уникальную кожаную обувь для пожарных. Она шесть часов не промокает, 40 минут не горит, ее невозможно проколоть. Наши спасатели закупили пробную партию. Ее показали российским коллегам. У соседей она вызвала интерес. Цена нашей обуви на порядок ниже, чем у итальянцев и немцев. Зачем покупать спецобувь в Европе, если ее можно делать самим?

Планируется, что "БелСиб" станет предприятием следующего поколения. Роботы, которых на нем предполагается установить, по оценкам специалистов, в России и Беларуси начнут широко использоваться только лет через 15-20. Имея законодательную базу, построить такой завод, по словам Николая Мартынова, реально за год:

- Я хотел бы реализовать проект при патронате Союзного государства и с участием союзного бюджета. Но юридического фундамента для этого сегодня, к сожалению, нет.

Председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Николай Гончар также опасается, что проект может утонуть в согласованиях:

- Наша комиссия предложение поддержала. Сейчас необходимо всех убедить, что вложенные в проект деньги не только дадут импульс в развитии белорусско-российского производственного сектора, но и вернутся в бюджет Союзного государства.

Одна из проблем, которую предстоит решить, - союзные проекты иногда долго согласовываются. Как пример - концепция программы "Инновационное развитие льняных комплексов в России и Беларуси". Она в работе уже 5 лет. Это ненормально...