Новейший зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Птицелов", специально разрабатываемый для крылатой пехоты, появится в Воздушно-десантных войсках к 2022 году. Тогда же, по-видимому, будет налажено его серийное производство. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, эту уникальную технику создают на гусеничной базе боевой машины десанта БМД-4М. А так как данный броневик является десантируемым, его пэвэошная версия также предусматривает возможность доставки на поле боя с помощью парашютной системы. К месту выброски "Птицелов" прибудет по воздуху - в военно-транспортном самолете. Применительно к самоходным средствам ПВО, ничего подобного в мире прежде не создавали.

Планируется, что авиадесантируемым комплексом ПВО вооружат батареи, которые есть в зенитном ракетном полку каждой дивизии ВДВ. Причем оснащать им собираются как воздушно-десантные, так и десантно-штурмовые соединения крылатой пехоты.

Генерал-полковник Сердюков сказал, что сейчас идет этап подготовки рабочей документации по "Птицелову". В его рамках в соответствии с требованиями, представленными в тактико-техническом задании, конструкторы сформируют облик зенитно-ракетного комплекса в целом.

Надо иметь в виду, что за те несколько лет, что в России по заказу минобороны проектируется десантируемая самоходная зенитка, требования к ней постоянно ужесточают. Это касается и массы машины - слишком тяжелую с самолета не сбросишь. И ее унификации - "Птицелов" помимо ВДВ нужно приспособить под другие виды и рода войск. И мощности вооружения - она примерно в два раза должна превышать используемый сейчас десантниками комплекс ПВО "Стрела-10" и его глубоко модернизированную версию - ЗРК "Сосна".

По некоторым данным, ЗРК "Птицелов" будет поражать цели на дальности до 10 км и высотах до 7 километров

В СМИ была информация, что первоначально на перспективную десантную зенитку, точнее, на гусеничную базу БМД-4М, хотели "посадить" модуль ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Однако от этой идеи вроде бы отказались. Во всяком случае, по сведениям из открытых источников, известно, что "Птицелов" собираются оснастить только ракетным вооружением, оказавшись от пушечного. Под такое требование как раз подходит "Сосна", имеющая 12 зенитных управляемых ракет.

На новом десантном комплексе ПВО их, возможно, останется столько же. Причем об этих ракетах специалисты отзываются очень хорошо. А еще важно, что в отличие от той же "Стрелы-10" новый комплекс ПВО помимо аэромобильности получит гораздо более серьезные боевые характеристики. Если "Стрела" способна поражать цели на дальности до 5 километров и высотах до 3,5 км, то у новой машины эти показатели, по некоторым данным, возрастут до 10 и 7 километров соответственно. Такие не имеет даже вполне современный комплекс ПВО "Сосна".

Впрочем, говорить об окончательных боевых и тем более десантируемых характеристиках "Птицелова" пока рано. Работа над этим средством противовоздушной обороны ВДВ еще не завершены. Вполне возможно, что конструкторы новой десантной техники предложат заказчикам из минобороны еще более совершенную аэромобильную самоходную зенитку.