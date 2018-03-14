Девушка оконфузилась в вагоне метро и стала звездой соцсетей

14.03.2018, 12:23 Текст: Антон Благовещенский

В социальных сетях набирает популярность ролик, героиней которого стала девушка, решившая исполнить песню в пустом вагоне метро. Видео с участием молодой женщины за два дня просмотрели почти три миллиона человек.

Ролик выложил на своей странице в Twitter пользователь по имени Адам Брауд. "Насладитесь этим видео моей подруги Стиви. Это теперь одна из моих любимых вещей", - написал он.

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Видео популярным благодаря своей неожиданной концовке. Поначалу Стиви распевает песню о том, что она одна в вагоне и может занять любое место, однако затем выясняется, что на одном из сидений расположился мужчина, которого она не заметила.

Уже выйдя из вагона, девушка машет случайному слушателю рукой и желает ему хорошего вечера.

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