Девушка потратила на пластику тысячи долларов ради сходства с Барби

Жительница Лос-Анджелеса Офелия Венити потратила более 35 тысяч долларов на пластические операции и не только ради того, чтобы стать похожей на Барби.

Одна из самых дорогих операций стоимостью четыре тысячи долларов - блефаропластика. С ее помощью 30-летняя американка с азиатскими корнями приобрела характерную кукольную форму век и разрез глаз, передает The Sun.

Сейчас у Офелии около 73 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка призналась, что такая популярность часто сопровождается усмешками пользователей, однако все равно придает ей уверенность в себе.

Чтобы соответствовать образу любимой куклы, американке приходится как минимум раз в месяц отбеливать волосы и колоть ботокс.

- Существует много кукол, отличающихся ростом, цветом кожи, национальностью, но мне всегда больше нравилась классическая версия Барби. Поэтому я хотела бы выглядеть более похожей на европеоида, - пояснила Офелия Венити.

Американка не скрывает, что планирует и дальше "совершенствовать" внешность.