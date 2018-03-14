Директора контрразведки Австрии заподозрили в коррупции

Директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) при МВД Австрии Петер Гридлинг временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава министерства Херберт Кикль.

По его словам, с начала марта прокуратура ведет расследование в отношении нескольких работников спецслужбы. Если подозрения не подтвердятся, эти сотрудники, в числе которых значится Гридлинг, будут восстановлены на службе, пояснил глава МВД.

"Я заинтересован в честном разбирательстве и установлении всех фактов", - сказал Кикль.

Контрразведчиков подозревают в коррупции по делу о тайной передаче властям Южной Кореи заграничных паспортов граждан КНДР и присвоении бюджетных финансовых средств. Следователи провели обыски в штаб-квартире ведомства, квартирах сотрудников, организовали выемку секретной документации. Кроме того, контрразведчиков заподозрили в том, что они не уничтожили по предписанию суда данные о венском адвокате Габриэле Лански в рамках дела о смерти экс-посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева.