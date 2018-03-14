"Единая Россия" обсудила итоги реализации своей предвыборной программы

Премьер-министр Дмитрий Медведев на правах председателя партии "Единая Россия" собрал заседание партийной комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы, с которой "единороссы" шли на выборы в Государственную Думу в 2016 году, чтобы обсудить раздел "Экономика роста и благосостояния". Два его основных показателя: качество жизни людей и конкурентоспособность страны.

Председатель "Единой России" предложил обсудить, как реализуется программа, с которой "единороссы" шли на выборы в Госдуму в 2016 году. Фото: Александр Корольков/ РГ

В обоих случаях многое определяет экономика, а она еще не так давно переживала спад. Сейчас ситуация изменилась. "Сегодня можно констатировать, что в значительной мере наша экономика преодолела последствия кризиса 2014-2015 годов, - подчеркнул Медведев. - По итогам 2017 года рост ВВП составил порядка 1,5 процента. При этом зафиксирован рекордно низкий для современной России уровень инфляции примерно в 2,5 процента". Правительство старается верстать сбалансированный бюджет, инфляция остается низкой, курс рубля - устойчивым, а банки - надежными.

- Что касается банковской системы, то Банк России постепенно расчищает ее от тех кредитных организаций, которые занимались либо незаконной деятельностью, либо проводили слишком рискованную политику, тем самым ставя под угрозу интересы своих клиентов. Будем и дальше работать по этому направлению, - заявил премьер.

Инфляция остается низкой, курс рубля - устойчивым, а банки - надежными

Стабильностью должна характеризоваться и отечественная налоговая система. Это позволяет бизнесу планировать свое развитие, а стране конкурировать с другими экономиками на рынке труда и капитала. "Частые поправки в налоговое законодательство этому не могут способствовать. Нужен взвешенный подход, но это не означает, что вообще ничего не нужно делать", - заметил председатель правительства.

- Как и всякая система, она должна оптимизироваться сообразно времени, - считает он.

Например, в России сейчас необходимо создавать более комфортный налоговый режим для высокотехнологичных и инновационных компаний.

Власти вообще хотели бы построить с бизнесом партнерские отношения. Говорят об этом давно, но, признается премьер, государству не всегда это легко удается, однако работу нужно продолжать. Глава правительства призвал депутатов сделать все возможное, чтобы уже в ближайшее время в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности был принят законопроект о государственном контроле.

Структура контрольно-надзорных органов требует оптимизации. "Такие идеи есть, сейчас они прорабатываются: устранив дублирование функций, убрать те обязательные требования, которые устарели", - объяснил Дмитрий Медведев. Отказ от устаревших обязательных требований - постоянный процесс, однако, признал премьер-министр, таких требований остается еще много. "Эти требования должны стать более современными, обоснованными, мотивирующими. На эту тему мы ожидаем идей и предложений", - сказал он.

- Немало задач еще требуется решить и в части оптимизации структур и численности органов исполнительной власти, их территориальных подразделений, и в части совершенствования гражданской службы в целом, - добавил глава кабинета министров.

В результате, ожидают в правительстве, должна будет снизиться избыточная нагрузка на бизнес. Для этого сейчас в том числе вводится так называемый риск-ориентированный подход, и уже количество проверок снизилось почти на четверть. "Проверки по-прежнему остаются головной болью, поэтому надо развивать систему профилактики, а не систему, построенную только на жестких наказаниях и ответственности", - подчеркнул Медведев.