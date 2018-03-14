Единая субсидия оставила аграриев без страховой защиты

Россия серьезно отстает от своих конкурентов на мировом аграрном рынке по уровню страхования сельхозрисков. В 2017 году в стране было застраховано менее 2 процентов посевных площадей.

Почему это произошло и как решить проблему, "РГ" рассказал президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил, что российский АПК сегодня стал глобально конкурентной отраслью. Поддерживает ли агрострахование эту конкурентоспособность?

Корней Биждов: Да, в последние годы этот инструмент был востребован именно в области крупного товарного производства. Как отметил в своем Послании президент, с этой категорией предприятий связано развитие АПК, которое выводит Россию в перечень аграрных лидеров. Только в период с 2012 по 2016 годы аграрии получили почти 27 миллиардов рублей выплат от страховых компаний. А выплаты по ЧС за этот период составили 17 миллиардов рублей. Это позволило им сохранять финансовую стабильность, а значит, инвестировать в развитие.

Главными потребителями агрострахования были ведущие аграрные кластеры России - Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан, Ростовская, Белгородская, Воронежская области и другие. Важным элементом защиты аграриев стала система агрострахования на условиях господдержки. Такие системы сформированы во всех аграрных странах - США, Китае, Индии, странах ЕС. В России после распада СССР единую национальную систему агрострахования получилось построить только два года назад, в результате в 2016 году рынок агрострахования вырос на 31 процент. Заявки от аграриев на 2017 год подтверждали растущий спрос на этот инструмент. Однако в 2017 году негативное влияние оказали изменения системы господдержки АПК, принятые без учета специфики агрострахования.

Вы имеете в виду включение господдержки агрострахования в единую субсидию?

Корней Биждов: Да. В 2017 году аграрии заключили на 55 процентов меньше договоров с господдержкой, чем в 2016-м. Органы АПК перечислили только 821 миллион рублей субсидий - на 68 процентов меньше, чем в 2016-м. Особенно заметно было падение в растениеводстве - охват посевов страхованием составил менее 2 процентов, при том, что основные конкуренты России на зерновом рынке страхуют от 30 до 90 процентов площадей. В прошлом году 31 регион из 48 не смог выполнить обязательства по страхованию посевов. В результате суммарный штраф за невыполнение показателей по агрострахованию составил 114 миллионов рублей. В то же время в прошлом году 30 регионов объявили ЧС, ущерб от которой был оценен на уровне 4-4,5 миллиарда рублей. Эти риски большей частью не были защищены, страховщики их не оплатят.

Основные конкуренты России на зерновом рынке страхуют от 30 до 90 процентов площадей

В единую субсидию заложена положительная для аграриев и регионов идея - снизить бюрократическую нагрузку и самим определять, на какие нужды направлять средства господдержки. Однако включать в нее расходы на страхование, на наш взгляд, было изначально ошибочно. Для поддержания текущего производства страхование не требуется - оно защищает стабильность агросектора в будущем, если в этом году произойдут серьезные убытки. А это - стратегическая задача федерального значения.

Как сейчас решается ситуация с единой субсидией?

Корней Биждов: В конце 2017 года на уровне минсельхоза, минфина, профильных комитетов Госдумы поставлен вопрос, как, не разрушая систему, придумать иной механизм, сделать статус денег, выделяемых на агрострахование, обособленным. Вопрос поддержки агрострахования находится на контроле на всех уровнях государственной власти. В проекте новой Доктрины продовольственной безопасности агрострахование впервые названо одним из приоритетных направлений. "Дорожную карту" по развитию агрострахования сейчас разрабатывает ЦБ РФ. Государство, с одной стороны, не может оставить агробизнес без поддержки при ЧС. Но и взять на себя все убытки аграриев бюджет не в состоянии, да это и неправильно.

Каким регионам удалось найти меры, стимулирующие аграриев к страховой защите?

Корней Биждов: Хороший пример - Ростовская область, где местные власти еще до решения вопроса на федеральном уровне ввели специальный коэффициент, отражающий вовлеченность в страхование. Объемы предоставляемой аграрию поддержки увеличиваются, если аграрий страхует свои риски.

В прошлом году 30 регионов объявили ЧС, ущерб от которой был оценен на уровне 4-4,5 миллиарда рублей

Еще один пример - Республика Бурятия, где высоки риски заморозков и особенно засухи, что создает сложности с агрострахованием. Поэтому минсельхозпрод региона совместно с НСА разработал пилотный проект по страхованию рисков с господдержкой. В результате в прошлом году аграрии республики защитили страхованием посевы сельхозкультур на общей площади 18 тысяч гектаров - почти вдвое больше запланированных на 2017 год объемов.

Премьер Дмитрий Медведев в начале февраля дал поручение сохранить размер субсидирования агрострахования в 2018 году. От чего нужно отталкиваться, планируя размер субсидий?

Корней Биждов: Поручение премьер-министра - очень важный сигнал для агростраховщиков. Для восстановления объемов агрострахования необходимо, на наш взгляд, исходить из объема субсидий, выделявшихся в 2014-2015 годах. Но важнее всего - вопрос стабильности. Сегодня аграрии и страховщики работают в полной неопределенности: невозможно прогнозировать объемы госсубсидий, а, следовательно, и получение премий по договорам с господдержкой. Уже по заключенным договорам субсидии могут поступить только в следующем году. Так было в 2016-м, когда поступившие из бюджета средства были израсходованы на оплату 50 процентов премий по договорам 2015 года. При этом в 2016 году субсидии в растениеводстве были сокращены в два раза к 2015 году, в прошлом году - в пять раз к 2016 году. В такой ситуации у страховщиков образуется дебиторская задолженность, которая вызывает вопросы со стороны органа страхового надзора - ЦБ РФ. В то же время у аграриев есть риск получить выплату не в полном размере, так как деньги из бюджета по страховым договорам не были перечислены. Все это демотивирует и страховые компании, и аграриев.

Весной должны быть приняты поправки в 260-ФЗ. Какие предложения представил НСА?

Корней Биждов: Основные изменения в закон, предложенные НСА, уже согласованы со всеми профильными ведомствами - Центробанком, минфином, минсельхозом. Это отказ от порога утраты урожая, изменение диапазона франшиз в растениеводстве и расширение диапазона страховых сумм, использование космического мониторинга при экспертизах. Эти меры повышают доступность страхования с господдержкой и упрощают урегулирование убытков, а значит, будут способствовать совершенствованию агрострахования. В дальнейшем согласно разрабатываемой "дорожной карте" условия страхования могут стать более гибкими для включения в систему и малых форм хозяйствования.